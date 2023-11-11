Простые правила, чтобы справиться на работе с новым директором

Гораздо лучше вооружиться некоторыми нехитрыми советами, которые точно помогут пережить смену директора без подрыва ментального здоровья, а также подскажут, как показать себя с лучшей стороны.

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Очень важно создать хорошее первое впечатление о себе. К сожалению, часто новые руководители делают поспешные выводы, ограничившись скудной информацией о сотруднике. Поэтому следует словом или делом показать, что ты на стороне босса. Это, конечно, непросто, но точно поможет заслужить доверие новоиспеченного начальника.

Также нелишним будет заранее поинтересоваться, в чем именно причина смена руководства, а также узнать, что происходить сейчас в отрасли и как обстоят дела с конкурентами. Эта информация поможет тебе скорректировать твой личный план и произвести на нового директора положительное впечатление.

Следующим важным моментом является стиль работы нового начальника. Следует понимать, какие у него привычки в работе, какой формат коммуникации он предпочитает, чего в первую очередь ждет от подчиненных. Так что важно каким-то образом уточнить подобные вещи, чтобы не попасть впросак.

Кроме этого, показать себя с наилучшей стороны поможет искренняя заинтересованность в работе и максимальная вовлеченность в рабочий процесс. Нужно стараться в сложных ситуациях помогать новому директору, проявлять сочувствие. На совещаниях и планерках не нужно боятся высказывать свое мнение – наоборот следует делиться своими мыслями и идеями. Неравнодушный к судьбе компании и инициативный сотрудник обязательно заслужит доверие руководства.

Наконец, пережить непростое время адаптации к новому начальству поможет командная работа. Не секрет, что принимать удар легче не в одиночку, а с поддержкой коллег. Важно делится своими мыслями и вместе искать выход из той или иной затруднительной ситуации.