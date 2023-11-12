Почему страшно увольняться даже с нелюбимой работы

Психолог Велес назвала синдром самозванца одной из причин нежелания увольняться. Некоторые люди годами сидят на нелюбимой работе — злятся, стрессуют, впадают в тоску и депрессию. Казалось бы, чего проще — уйти по собственному желанию. Однако у такого поведения есть разумное объяснение. Психолог Марина Велес объяснила, откуда берётся страх бросить даже давно опостылевшую работу.

© Секрет Фирмы

Одна из причин — пресловутая зона комфорта. Страх выходить из неё заложен в самой природе человека. Для нашего мозга, а вернее, для самой древней его части, лимбической системы, главная цель — выжить, а в знакомых условиях шансов на это больше. Неудивительно, что мозг реагирует страхом на любое наше желание уйти с насиженного места туда, где всё незнакомое, отметила Велес.

Вторая причина — синдром самозванца. На старом месте вы ко всем привыкли и все привыкли к вам. А вот в новом коллективе придётся начинать всё заново и опять сталкиваться с синдромом самозванца и низкой самооценкой. Так себе перспектива.

И ещё одно объяснение этому феномену — самостигматизация. Это довольно неприятная штука, когда человек сам себя угнетает, винит, верит в своё отклонение от нормы. Увольнение для него означает, что он не оправдал надежд и «предал» коллектив, объяснила Велес.

В действительности стоит помнить о том, что у вас своя жизнь и вы несёте за неё ответственность. Если вы видите, что на этом месте работы вам плохо, и уверены, что где-то будет лучше, не стоит страдать — скорректируйте свою жизнь, посоветовала эксперт в беседе с «Газетой.ru».