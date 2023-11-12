IJSH: названы семь факторов сексуальной удовлетворенности одиноких людей

Психологи из Университета Осло (Норвегия) установили факторы, влияющие на сексуальную удовлетворенность как одиноких людей, так и людей с партнерами. Исследование опубликовали в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH).

© Психологи из Университета Осло (Норвегия) установили факторы, влияющие на сексуальную удовлетворенность как одиноких людей, так и людей с партнерами. Исследование опубликовали в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH). Команда собрала данные большой и разнообразной выборки взрослых норвежцев в возрасте от 18 до 89 лет. В выборку вошли 2181 мужчина (52,6%) и 1967 женщин со средним возрастом около 40 лет. Участники прошли онлайн-опрос. Среди одиноких несколько факторов существенно повлияли на их сексуальную удовлетворенность: частота мастурбации, удовлетворенность одиночеством, уровень половой активности, оценка здоровья, уровень тревожности и самооценка. Для людей в отношениях факторы были следующими: удовлетворенность их текущей сексуальной активностью, отношениями, оценка собственного тела, частота мастурбации и продолжительность отношений. Будущие исследования могли бы изучить дополнительные факторы, включая сексуальную самооценку и социосексуальность, чтобы получить более полное представление об удовлетворении. Ранее психологи выяснили, кому люди больше готовы причинять вред ради общего блага.

Команда собрала данные большой и разнообразной выборки взрослых норвежцев в возрасте от 18 до 89 лет. В выборку вошли 2181 мужчина (52,6%) и 1967 женщин со средним возрастом около 40 лет. Участники прошли онлайн-опрос.

Среди одиноких несколько факторов существенно повлияли на их сексуальную удовлетворенность: частота мастурбации, удовлетворенность одиночеством, уровень половой активности, оценка здоровья, уровень тревожности и самооценка. Для людей в отношениях факторы были следующими: удовлетворенность их текущей сексуальной активностью, отношениями, оценка собственного тела, частота мастурбации и продолжительность отношений.

Будущие исследования могли бы изучить дополнительные факторы, включая сексуальную самооценку и социосексуальность, чтобы получить более полное представление об удовлетворении.