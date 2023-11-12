Как повысить самооценку и уверенность в себе — советы нейрокоуча

Кира Феклисова даёт советы, которые помогут найти опору внутри.

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1. Начните с познания себя

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Самопознание – это первый шаг на пути к повышению самооценки и уверенности в себе. Способность чётко видеть собственные ценности, убеждения, страхи и желания позволяет понять, кто вы есть и что вам действительно важно. Видение истинных мотивов помогает принимать осознанные решения и направлять свои усилия в нужное русло.

Признание своих сильных и слабых сторон — важная часть самопознания и процесса повышения самооценки. Работа с представлением о себе способствует принятию себя. Именно ваши сильные качества и навыки создают ваш успех и благополучие. Определение этих сторон позволяет сосредотачиваться на областях, в которых вы можете достичь наилучших результатов. Таким образом, уверенность возрастает. Вы начинаете верить в то, что способны на большее.

Слабые стороны необходимо рассматривать не как что-то негативное, а как возможности для роста. Они помогают вам обратить внимание на области, где есть потенциал для улучшения. Не бойтесь признавать свои слабости, так как это первый шаг к их преодолению.

Для определения своих сильных и слабых сторон можно сделать следующее упражнение. Возьмите лист бумаги. Разделите его на две части. В одном столбике перечислите все сильные стороны, в другом – слабые. Скорее всего, вы будете приятно удивлены. Окажется, что в столбиках примерно одинаковое количество пунктов. Одно качество уравновешивается другим и делает вас многогранной и интересной личностью.

2. Избавьтесь от чувства вины

Чувство вины постоянно преследует людей с низкой самооценкой. Они корят себя за слова и поступки, оценивая их критически. Когда человек чувствует себя виноватым, он осуждает собственные поступки, слова или мысли. Фокусируемся исключительно на отрицательных аспектах своего поведения, игнорируя всё хорошее и позитивное.

Такой внутренний диалог разрушителен для нашего восприятия самих себя. Он подрывает уверенность в собственных силах и компетентности. Мы начинаем сомневаться в том, что заслуживаем уважения и принятия от других людей.

Кроме того, чувство вины часто толкает нас на неоправданные уступки и компромиссы. Мы готовы идти на поводу у других, лишь бы загладить свою вину и получить их одобрение. Это также вредит нашей самооценке.

Что делать, если мы осознаём свою вину в чём-либо? Не стоит бесконечно корить и наказывать себя. Это лишь ослабит уверенность в собственных силах. Важно научиться конструктивно подходить к ситуации. Можно признать ошибку. Извиниться, если нужно. Попытаться исправить последствия. Затем — отпустить чувство вины, сфокусировавшись на будущем.

3. Практикуйте позитивное мышление

Практика позитивного мышления — это фундамент, на котором строятся самооценка и уверенность в себе. Она состоит в том, что вы начинаете осознанно управлять мыслями, делая акцент на хороших моментах и философском восприятии происходящего. Важно понимать, что позитивное мышление не означает, что нужно игнорировать реальные проблемы. Оно помогает подходить к ним с более конструктивной позиции.

Постарайтесь каждый день замечать и убирать негативные мысли о себе, своих способностях и о том, что вас окружает. Заменяйте их позитивными убеждениями и формулировками. Это поможет пересмотреть внутренний диалог и развить более конструктивное и бережное отношение к себе и своим возможностям.

4. Составьте список побед

Один из способов усилить позитивное мышление и укрепить свою самооценку — создание списка достижений и качеств, которыми вы гордитесь. Этот инструмент позволяет сфокусироваться на положительных аспектах вашей личности. Так естественным образом укрепляется уверенность в себе.

Возьмите лист бумаги и запишите все свои достижения: как большие, так и маленькие. Они могут включать в себя профессиональные успехи, личные моменты гордости и другие события. Важно, чтобы в процессе вы преодолели трудности и достигли цели. Этот список будет служить вам напоминанием о том, что вы способны добиваться успеха.

Создайте отдельный список с личными качествами и характеристиками, которыми вы гордитесь. Это могут быть ваши доброта, умение справляться со стрессом, лидерские навыки, креативное мышление, способность прощать людей или другие положительные черты характера. Фиксация этих качеств помогает лучше осознать, кто вы есть и какие уникальные вещи вы приносите в жизнь окружающих.

Можно повесить этот список на видное место и периодически напоминать себе о своих достижениях и качествах, что может стать источником вдохновения и укреплением вашей уверенности в себе.

5. Поставьте реальные цели

Когда вы ставите перед собой реалистичные цели, это поддерживает самооценку, поскольку каждое достижение укрепляет уверенность в своих возможностях. Убеждённость в том, что вы способны достичь своих целей, способствует формированию позитивной самооценки.

Создание реалистичных планов состоит в том, что вы рассматриваете свои возможности и ресурсы при установлении целей. Это помогает избегать слишком амбициозных или неосуществимых задач, которые могут подорвать вашу уверенность в себе.

6. Двигайтесь к успеху постепенно

Постепенное и беспрерывное движение – один из ключей к укреплению самооценки и уверенности в себе. Когда вы разбиваете большие цели на более мелкие этапы и достигаете их поочередно, у вас создаётся чёткий план действий, который поддерживает вашу уверенность. Вы действуете, и у вас получается. В мозг поступает гормон радости от достижения целей – дофамин. Вам хочется продолжать достигать и двигаться дальше.

С каждым достигнутым этапом вы осознаёте, что способны управлять своими целями, что усиливает вашу уверенность в собственных способностях. Кроме того, постепенное движение к успеху позволяет накапливать позитивный опыт и убеждённось в собственной способности справляться с вызовами.

7. Действуйте без самокритики

Когда вы убираете самокритику, то автоматически повышаете уверенность в себе и самооценку. Способность работать заменять негативные убеждения на позитивные помогает развивать более толерантное отношение к себе.

Работа над переосмыслением негативных ситуаций также способствует повышению самооценки и уверенности в себе. Когда вы переоцениваете негативные события, видя в них уроки и возможности для роста, это помогает сохранять позитивное отношение к себе. Вы начинаете воспринимать всё не как личные провалы, а как временные трудности.

8. Повышайте квалификацию и развивайтесь

Приобретая знания и навыки, вы расширяете свои представления о личных возможностях. Вы осознаёте, что способны осваивать новое и применять это в реальных ситуациях, что также помогает достигать больших высот в профессиональной и личной жизни.

Саморазвитие позволяет лучше понимать собственные желания и раскрывать свой потенциал. Поставьте перед собой задачу освоения новых навыков и исследования современных областей. Это не только усилит уверенность в себе, но и откроет перед вами новые горизонты для роста и достижения успеха.

9. Находитесь в поддерживающем окружении

Социальное взаимодействие играет важную роль в повышении уверенности в себе. Друзья и семья помогают чувствовать себя важными и ценными. С учётом, что они вас не критикуют, а принимают все ваши особенности и увлечения, понимая, что это часть вас.

Тёплые встречи и доверительные беседы с близкими могут способствовать укреплению вашей самооценки. Когда вы чувствуете, что вас ценят, любят и поддерживают, это усиливает вашу уверенность в себе и в собственных способностях.

10. Преодолевайте социофобию

Социальная тревожность и боязнь незнакомых людей может стать преградой на пути к повышению уверенности в себе. Преодоление этого страха важно для развития более уверенных социальных навыков.

Для того чтобы преодолеть социофобию, рекомендуется практиковать межличностные навыки, учиться общению и взаимодействию, проходя специальные коммуникативные тренинги. Постепенно вы будете приобретать опыт, который сделает вас более уверенными в общении с другими.

Поддержка у профессионалов в психологической сфере также может оказаться полезной для преодоления социальной тревожности и для укрепления вашей самооценки.

11. Практикуйте аффирмации

Самодостаточность — ключевой элемент в повышении уверенности в себе. Она подразумевает умение опираться на собственные ресурсы и решения. Такие люди знают, что могут решать задачи и преодолевать трудности самостоятельно.

Укрепить самодостаточность можно в том числе с помощью аффирмаций или позитивных утверждений о себе. Например: «Я уверен в собственных способностях» или «Я способен принимать решения самостоятельно», «Меня достаточно», «У меня есть все ресурсы для достижения цели», «Я уверенно справляюсь с любыми задачами», «Я с радостью принимаю новые вызовы и испытания, так как знаю, что они мне по плечу».

Практика аффирмаций помогает укрепить убеждения в своих способностях. Идеальное время для их произнесения – раннее утро после пробуждения или время, когда вы уже почти заснули. Мозг в эти моменты не переполнен задачами и открыт для загрузки аффирмаций.

Техники для повышения уверенности в себе

Существует множество базовых техник, которые можно использовать каждый день и постепенно интегрировать в свою жизнь. Вот несколько из них.

1. Позитивное общение

Установите положительные взаимоотношения с окружающими, общайтесь с единомышленниками, избегайте токсичных личностей, которые критикуют вас и весь мир.

2. Забота о внешнем виде

Это вовсе не связано с модой и глянцем. Уход за своим внешним видом и умение одеваться так, чтобы чувствовать себя уверенно, могут положительно влиять на ваше самочувствие.

3. Развитие коммуникационных навыков

Улучшение навыков общения и слушания помогает более уверенно выражать себя и лучше воспринимать других. Принятые в Европе смол-ток или поддержание мини-беседы с незнакомыми людьми – прекрасный способ прокачать свою уверенность.

4. Улыбка

Улыбка располагает к нам людей. Начните с себя. Улыбайтесь себе в зеркале, а затем — другим. Неважно, какое у вас при этом настроение. Мозг реагирует на мимику лица. И если вы улыбаетесь, значит, в мозг посылается сигнал о том, что вам хорошо.

5. Проявление чувства юмора

Юмор позволяет сгладить конфликты и перевести любое недоразумение в шутку. Люди, которые им обладают, более уверены в себе, так как умеют посмеяться над любой ситуацией.

6. Забота о себе

Самозабота включает в себя уход за своим физическим и психологическим здоровьем, в том числе — регулярную спортивную активность, здоровое питание и достаточный сон. Эти элементы помогают чувствовать себя бодрыми и готовыми к любым вызовам, что положительно повлияет на уверенность.

7. Управление стрессом

В стрессовой ситуации сложно чувствовать себя уверенным. Чтобы не уйти в панику и переживание, развивайте техники релаксации, медитации и управления эмоциями. Это поможет справляться с трудностями более эффективно.

8. Поддержание личных границ

Создайте эффективное расписание, уделяя время как работе, так и отдыху. Не бойтесь говорить «нет», если это нужно для сохранения психологического равновесия.