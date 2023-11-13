Верный способ влюбить в себя кого угодно

Психолог Долгов: влюбить в себя человека можно с помощью «мексиканского душа». Так называется манипулятивная техника формирования привязанности, которую описали американские психологи, изучавшие отношения в латиноамериканских семьях. Психолог, гипнолог, НЛП-мастер, к. м. н. Денис Долгов рассказал, как работает этот способ и почему лучше не полагаться на него.

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«Мексиканский душ» включает в себя три этапа. Первый — сближение. Вы всячески даёте человеку понять, что восхищаетесь и искренне заинтересованы им.

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Как только вы заметили ответную приязнь со стороны объекта манипуляции, под любым предлогом «сливайтесь». Это этап разрыва. Здесь важно объяснить человеку, что вы не можете быть вместе именно по уважительной причине — заняты, возникли какие-то непредвиденные обстоятельства и т. д. Это сделает вас недоступным в глазах другого, а значит, более притягательным.

После этого переходите к третьему этапу — слияние. Это когда вы вновь объявляетесь и уделяете потенциальной жертве своих манипуляций ещё больше внимания, вызывая у него неподдельную радость.

Можно усилить эффект, чередуя два последних этапа и постепенно делая разрывы короче, а периоды слияния — дольше. Это очень напоминает отношения в латиноамериканских парах, которые с утра признаются друг другу в вечной любви, в обед ругаются в пух и прах, а к вечеру снова воркуют, как парочка влюблённых. При этом процент разводов там весьма низкий.

Словом, «мексиканский душ», и правда, работает. Чаще всего на выходе вы получите по уши влюблённого в вас человека, а иногда и эмоционально зависящего от вас, отметил Долгов в своём телеграм-канале. Такая тактика свойственна всяческим абьюзерам и моральным тиранам обоих полов, причём порой они применяют её бессознательно, добавил психолог.

При этом Долгов посоветовал не увлекаться «мексиканским душем». Вполне возможно, вы действительно сможете влюбить в себя человека таким образом. А вот построить по-настоящему здоровые отношения — очень вряд ли, предупредил он.