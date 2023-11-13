Изменяет, но не уходит: психологи объяснили это мужское поведение

Психолог объясняет подобное поведение партнера.

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Трудно представить худшую ситуацию в отношениях, чем измена. При этом многие мужчины готовы менять любовниц как перчатки, но от любимой девушки или даже жены уходить не собираются ни при каком раскладе. Психолог объяснил, в чем причина подобного поведения партнера.

Мужчина слишком привязан к постоянной женщине

Не стоит путать глубокое чувство любви и привязанность — это не одно и то же. Как утверждают психологи, привязанность в большинстве случаев никак не мешает мужчине пускаться на поиски новых ощущений. Александра Петрова, клинический психолог, говорит о том, что привязанность часто перерастает в созависимость: «Мужчина не может отказаться от постоянной партнерши, здесь может быть множество причин — от психологических до социальных. Но и пропускать мимо привлекательных женщин он тоже не собирается, так он поддерживает свое эго, которое в таких отношениях часто страдает».

Мужчину раззадоривает большое количество связей

Многие люди не могут жить без адреналина во всех сферах жизни. Часто секс становится одним из главных источников этого гормона. Мужчину просто захватывает ощущение опасности, что его могут разоблачить. Александра говорит: «В такой ситуации партнер не чувствует, что живет, если в его жизни регулярно не появляется новая женщина, с которой он пускается в интимное приключение. При этом стоит понимать, что в этом случае от мужчины не добиться серьезных отношений — вы нужны ему для затыкания эмоциональной дыры».

Мужчине просто стыдно признаться