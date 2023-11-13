Те, кто лжет себе, не могут похудеть — мнение эндокринолога
Эндокринолог Павел Баранов раскрыл распространенную причину, по которой бывает так сложно похудеть.
«Многие люди склонны занижать количество потребляемой пищи. Кто-то делает это осознанно, кто-то не учитывает мелкие погрешности, кто-то не принимает в расчет жидкости, кто-то некорректно оценивает свою активность», — объяснил доктор в личном блоге и напомнил, что жир — это энергия, а попадает она в организм одним классическим способом — через рот.
«Суть всегда одна: человек не худеет потому, что потребляет слишком много энергии. Если при этом он говорит, что "совсем ничего не ест", значит он лжет. Возможно, не столько окружающим, сколько самому себе».
Доктор предложил обратить внимание на изменения в образе жизни. Например, у вас появилась машина, но лишние килограммы вы списываете не на малоподвижный образ жизни, а на возраст. В общем, исключений из общего правила крайне мало, похудеть естественным путем можно только одним способом: тратить энергии чуть больше, чем получили с пищей. И самообман вас к стройности, увы, не приблизит.