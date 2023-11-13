Те, кто лжет себе, не могут похудеть — мнение эндокринолога

«Многие люди склонны занижать количество потребляемой пищи. Кто-то делает это осознанно, кто-то не учитывает мелкие погрешности, кто-то не принимает в расчет жидкости, кто-то некорректно оценивает свою активность», — объяснил доктор в личном блоге и напомнил, что жир — это энергия, а попадает она в организм одним классическим способом — через рот.



«Суть всегда одна: человек не худеет потому, что потребляет слишком много энергии. Если при этом он говорит, что "совсем ничего не ест", значит он лжет. Возможно, не столько окружающим, сколько самому себе».