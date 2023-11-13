Кто такие психопаты

Термин «психопат» используется для описания человека чёрствого, неэмоционального и морально развращённого. Хотя это и не официальный диагноз психического здоровья, он часто используется в клинических и юридических учреждениях для обозначения человека, который часто является эгоцентричным, антиобщественным, лишённым угрызений совести и сочувствия к другим и часто имеет криминальные наклонности.Многие характеристики психопатии пересекаются с симптомами антисоциального расстройства личности, более широкого состояния психического здоровья, используемого для описания людей, которые хронически ведут себя неадекватно и нарушают правила. Но лишь небольшое число людей с антисоциальным расстройством личности считаются психопатами.

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Мы поговорили с психологом Мироновой Юлией Александровной о том, как вообще появился термин «психопат», как их распознать среди толпы (и не являемся ли мы сами психопатами), есть ли лечение и как вообще справляться с такими людьми (и с самим собой, если таковым являешься).

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Итак, как появился термин «психопат»?

От объединения двух греческих слов psyche и pathos (душа и страдание). Впервые термин «психопатия» можем встретить в первом австрийском учебнике психиатрии 1845 года «The Principles of Medical Psychology» Эрнста фон Фейхтерслебена. Однако широкое распространение термин «психопат» получает только в 1888 благодаря Юлиусу Коху. В основном «психопата» стоило выдумать, чтобы избавиться от более расплывчатого на тот момент термина «нравственное помешательство», введённого Айзеком Реем. Нравственно-помешанным клеймили всех: как откровенно нездоровых людей, так и обычных преступников.

Какие общие черты характерны для психопатов?

Непереносимость фрустрации, мгновенная реакция на триггер, поверхностное обаяние, невосприимчивость к обучению и воспитанию.

Существует ли тест на психопатию?

Хотя в интернете может быть множество бесплатных «тестов на психопатию», наиболее часто используются два из них – пересмотренный контрольный список психопатии (PCL-R) и опросник психопатической личности (PPL). Пересмотренный контрольный список по психопатии (PCL-R): PCL-R – это перечень из 20 пунктов, который оценивает, проявляет ли человек определённые черты характера и поведение, которые могут указывать на психопатию. Предполагается, что он дополняется полуструктурированным интервью и обзором различных записей, таких как полицейские отчёты или медицинская информация. Этот психопатологический тест часто используется для прогнозирования вероятности того, что преступник может совершить повторное преступление, а также его способности к реабилитации.

Опросник психопатической личности (PPL): PPL – это альтернативный тест на психопатологию, который был введён в 1996 году. Этот тест используется для оценки психопатических черт в некриминальных группах населения. Он также может использоваться в отношении лиц, находящихся в заключении, но чаще применяется к другим группам населения.

В том числе необходимо понаблюдать человека вне употребления и состояния изменённого сознания. Огромный процент диагнозов сейчас выставляется без наркотического теста, а симптомы и паттерн поведения очень перекликаются между собой. Поэтому помимо тестов и опросников обязательно важно просто посмотреть за человеком некоторое время в среде и времени.

Какие признаки психопатии?

Психопата, я полагаю, вы распознаете достаточно быстро. Это человек, который при поверхностном знакомстве (особенно если вы юны и неопытны) может показаться вам интересным и необычным. Однако психопат совершенно не способен удерживать впечатление. Он весь абсолютно поверхностен в любой области вашего взаимодействия. Он не способен на глубокую эмпатию, рефлексию, он непредсказуем – причём в худшем для вас смысле. Далее – психопат не может быть «локально-положительным», то есть в семье вести себя одним образом, а на работе совершенно другим. Как писал Ганнушкин (российский и советский психиатр), это тотальное нарушение характера. Психопат постоянен.

Какие причины появления психопатии?

Психопатия может быть и врождённой, и приобретённой, однако генетику пока выделяют среди всех. Вы, обладая здоровой психикой, вряд ли сумеете вырастить психопата. У вас просто не хватит на это жестокости и «оригинальности», какие демонстрируют родители будущих психопатов. Одна из теорий – это дефект фермента монооксидазы (разрушение серотонина и дофамина с образованием дисбаланса). Также проводились и исследования, которые связывали психопатию с получением черепно-мозговой травмы. Например, лица с повреждением области префронтальной коры демонстрировали значительное сходство с диагностированными психопатами. К примеру, снижение вегетативной реакции на эмоциональные стимулы, дефицит обусловленности отвратительного, аналогичные предпочтения в принятии моральных и экономических решений.

Психопаты и насилие: действительно ли психопаты более склонны, чем вообще кто-либо другой, к насилию, причинению травм и т. д.?

Как люди, которые не способны переносить фрустрацию и обладают фантастическим отсутствием сострадания или же анализа собственных действий как причиняющих вред, конечно, психопат легче идёт на преступление, чтобы добиться желаемого. А вот садизм психопата уже зависит от его собственных внутренних особенностей.

Как лечат психопатов?

Если мы говорим об исцелении от психопатии, то это невозможно. Во-первых, потому что психопатия не является болезнью, а расстройством личности. Во-вторых, психопат необучаем и не может быть «перевоспитан». Также важна и степень выраженности расстройства. Поскольку выраженный психопат дезадаптивен ещё с подросткового возраста и никакого будущего кроме тюремного или аддиктивного ему не светит.

Как жить/справляться с психопатом?