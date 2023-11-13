Исследование Rambler&Co. Один дома. Половине одиноких россиян нравится самостоятельная жизнь

Согласно опросу, треть россиян (34%) живут одни, остальные 66% – совместно.

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При этом половине (50%) одиноких такое положение дел нравится. 35% временно одни, но хотели бы жить с кем-то. 14% планируют съехаться парой, 1% ищут друзей.

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Одинокие утверждают, что 47% из них для досуга не нужна компания. Но при этом 22% любят ездить в совместные отпуска, 17% – гулять с кем-нибудь, каждый десятый (10%) не против разделить поход в кино, театр, на концерты или выставки. 2% не любят ходить одни по магазинам, и 2% – смотреть в одиночестве дома контент.

Из тех, кто живут не одни (таких, напомним, 66%), бóльшая часть – с семьёй. Так, 43% – в браке и с детьми, 38% – в браке без детей, 9% – с родителями. 5% живут с парой не в браке и без детей, 4% – с парой не в браке, но с детьми. 1% живут с друзьями.

При этом только 14% из тех, кто живут совместно, готовы делить с кем-то досуг и развлечения. 41% хотели бы смотреть контент дома в одиночестве дома, 28% – гулять самостоятельно. 8% приятнее одним ходить по магазинам, 6% – ездить в отпуск, 3% – ходить в кино, театр, на концерты или выставки.

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В одном вопросе и одинокие, и те, кто живут совместно, схожи. Большинство из них (38% и 39% соответственно) считают, что съезжать от родителей и начинать самостоятельную жизнь надо после получения высшего образования (примерный возраст назвали 21-25 лет). 21% и 27% – после того, как планируется или уже появилась своя семья. 19% и 16% уверены, что лучший для этого момент наступает после совершеннолетия, 10% и 8% отметили, что можно вообще не съезжать. 7% и 6% попробовали бы сепарироваться около 18 лет, 5% и 4% подождали бы до 26-30 лет.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 2 по 9 ноября 2023 года, охват составил 57 081 интернет-пользователей, среди которых 60% мужчин и 40% женщин в возрасте 25-60 лет.

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