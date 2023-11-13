Можно ли «переделать» вторую половинку под себя

Не все готовы принимать человека таким, какой он есть, и начинают «переделывать» партнера под себя. Психолог Полина Токарева рассказала, стоит ли заниматься этим.

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Эксперт отметила, что помочь человеку стать лучше — это прекрасно. Не всегда попытка переделать партнера заканчивается разрывом отношений. При этом стоит помнить о том, что может произойти после изменений.

"Мы не всегда получаем тот результат, на который мы рассчитывали. А главное — кто даст гарантию, что человек, которого вы изменили, потом захочет с вами остаться?" — отметила Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается кардинальных изменений, то, скорее всего, это приведет к расставанию. Когда один партнер требует у другого кардинально изменить привычки, образ жизни, то, конечно, второй воспринимает это как насилие.