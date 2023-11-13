Почему некоторые люди выбирают одиночество

Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, почему некоторые люди предпочитают жить одни.

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По словам специалиста, желание самостоятельности часто появляется у людей с детскими травмами. Смолярчук отметила, что такие люди не живут в одиночестве, они выбирают «одинокость», желая изолировать себя от общества. Чаще всего такой образ жизни выбирают люди, которые претерпели какие-то издевательства в детстве, травлю, либо выросли в семье с токсичными родителями. Они не хотят строить семью по образу своих родителей.

Кроме того, одиночество часто выбирают дети из многодетных семей, которым пришлось рано повзрослеть. Такой человек стремится быстро сепарироваться в психологическом и бытовом смысле от своей семьи.

Психолог добавила, что одиночество предпочитают люди, которые не нуждаются в партнере и могут справляться с бытовыми задачами самостоятельно, передает «Радио 1».

Опрос на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co показал, что 34 процента россиян живут в одиночестве и каждому второму из них это нравится, передает «360».