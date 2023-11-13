Блогерша раскрыла единственный минус брака с мужем-миллионером

Блогерша Линда Андраде раскрыла единственный минус брака с мужем-миллионером. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 816 тысяч подписчиков.

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По словам девушки, отношения с богатым привлекательным мужчиной стали для нее препятствием для построения дружбы с женщинами, поскольку они могут захотеть разрушить семью.

«Все ваши подруги, вероятно, захотят заполучить вашего мужчину, если они не замужем», — пояснила инфлюэнсерша.

Кроме того, юзерша отметила, что у нее мало общего с другими представительницами ее пола. Так, если она похвастается подаренной супругом машиной, то рискует услышать в ответ от приятельницы, что ее возлюбленный даже не пожелал ей доброго утра.

«Честно говоря, найти хорошего друга труднее, чем найти богатого мужа», — заключила Андраде.