Какие занятия помогут избавиться от тревожности

Прогулки на свежем воздухе и пение способствуют избавлению от тревожности. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог, эксперт по альтернативному образованию Виктория Гласко. Также, по ее словам, почувствовать себя спокойнее помогут физические упражнения.

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«Иногда человеку хочется кричать от душевного перенапряжения. Тогда можно посетить караоке в компании близких друзей. <...> Спорт и физические упражнения. Они помогают выпустить пар и негативные эмоции. Например, можно посетить занятия по боксу или танцы, можно выбрать йогу, велопрогулки или любые уличные виды спорта», — рассказала эксперт.

Также она посоветовала не пренебрегать телесными практиками, такими как SPA, массажи и флоатинг. Кроме того, по ее словам, для снятия напряжения важен телесный контакт с близкими.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого отмечала, что для эффективной борьбы с тревожностью подойдут дыхательные упражнения. Кроме того, специалист посоветовала описывать свои эмоции в дневнике, чтобы понять, откуда возникает тревога, и дистанцироваться.