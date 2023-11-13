Психолог: каждому человеку необходимо отдыхать два раза в год по три недели

Психолог, коуч, доцент Алтайского государственного университета Наталья Майорова рассказала, как отличить обычную усталость от профессионального выгорания, а также что делать, если нет интереса к работе.

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По словам эксперта, каждому человеку необходимо отдыхать два раза в год по три недели. А также важно уделять себе время в течение всей рабочей недели.

Психолог отметила, что усталость - временное психическое и физическое недомогание, дискомфорт. В этот период остается интерес к жизни, к кругу общения, к работе, есть жизненные цели.

Но при синдроме хронической усталости у человека жизнь проходит в постоянном стрессе, с которым справиться он не может. Пропадает интерес к работе, к жизни, человек ограничивает круг своего общения, может полностью отключить эмоции, а также чувствует усталость уже при пробуждении и не имеет сил и желания идти на работу.

Наталья Майорова продолжила:

"Если человек не планирует отдых, то у него его никогда не будет. Поэтому обязательно два раза в год нужно устраивать отпуск продолжительностью по три недели. Кроме того, обязательно нужно искать возможности отдохнуть в течение месяца. Как минимум два выходных посвятить выезду на природу, общению с интересными людьми, театру, кино, чтобы сменить обстановку и не думать о работе".

Специалист посоветовала посвятить себе минимум час тишины в неделю. Это время нужно уделить для восстановления психики, возможности посмотреть на свои цели, построить планы, помедитировать и расслабиться, пишет "Толк".