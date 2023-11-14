Как перестать ревновать: 5 способов справиться с гнетущим чувством

Практически каждый человек в своей жизни сталкивался с тяжелыми любовными отношениями, которые были разрушены из-за ослепляющего чувства ревности. Такая боязнь потерять партнера часто приводит именно к тому, что отношения разваливаются. На начальном этапе может казаться, что ревность является проявлением сильных чувств и страсти. Однако, к сожалению, на самом деле, обычно это чувство имеет серьезные психологические причины и нуждается в проработке со специалистом. Впрочем, сформировавшаяся личность, которая осознает проблему и желает с ней справиться, вполне может самостоятельно избавиться от гнетущего чувства.

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Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие способы помогают справиться с чувством ревности.

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Не подавляйте ревность

В первую очередь, стоит осознать, что ревность – очень сильное чувство, которое действительно способно захватить все естество человека. Поэтому бороться с ним по принципу подавления не удастся. Игнорирование собственных чувств, попытка, сжав зубы, перетерпеть сильное эмоциональное переживание ни к чему хорошему не приводит. Как только чувство ревности подступает пожаром в груди и комком в горле, следует осознанно зафиксировать, что вот в этот момент вы начали ревновать. Отличный способ проработать эту проблему – детально описать ситуацию на бумаге и расписать свои чувства. Анализ этого текста поможет понять, что конкретно является триггером и приводит вас в тревожное состояние.

Помните, что хозяин ситуации – вы

Важно осознавать последствия приступов ревности. Это чувство может заставить человека совершить плохие поступки, наговорить объекту своей любви гадости и вообще разрушить отношения. Чаще всего приступы ревности не имеют под собой оснований. Однако их последствия могут быть катастрофическими. Сдерживайте свои эмоции и помните, что обиженный на пустом месте человек может изменить к вам отношение. Таким образом, ревность способна уничтожить отношения, над которыми вы долго работали, нельзя позволять ей становиться хозяином вашей жизни.

Работайте с комплексами

Чаще всего ревнивые люди страдают от многих комплексов и не уверены в себе. Именно поэтому им легко допустить мысль, что любимый человек интересуется другими более красивыми/успешными/стройными/активными представителями противоположного пола. К сожалению, такое поведение обычно приводит к тому, что закомплексованный человек начинает постоянно дергать своего партнера, заставляет его доказывать свою любовь и постоянно подозревает во всех смертных грехах. Для того чтобы избавиться от неуверенности в себе, постарайтесь акцентировать внимание на комплиментах, восхищенных взглядах, теплых словах, которые получаете от партнера. Гоните от себя негативные мысли и концентрируйтесь на позитиве.

Обсудите проблему с партнером

Самое простое и эффективное средство – детально обсудить с любимым человеком проблему. Не стесняйтесь говорить, что в тот или иной момент ощущаете ревность. Объясните любимому, почему вас охватывает это гнетущее состояние. Попробуйте вместе разобраться с причинами таких вспышек. Можете честно сказать любимому, что вам не хватает теплых слов и комплиментов, если это так. Нужно помнить, что мужчины часто скупы на выражения своих чувств словами.

Честность – на первом месте