Врач рассказала, как побороть послеобеденную хандру

Диетолог и специалист по психическому здоровью Рози Миллен рассказала, как побороть послеобеденный спад настроения. Об этом пишет The Sun.

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Издание отмечает, что, согласно исследованиям, люди испытывают в среднем три энергетических спада в день, причем чаще всего это происходит в 14:36.

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Недостаток сна оказался главной причиной послеобеденной хандры у 45% опрошенных, за ним следуют недостаточное количество воды (25%), отсутствие физических нагрузок (22%) и неправильное питание (21%). Однако 19% винят в этом скучное занятие, а 12% испытывают спад, находясь на затянувшемся совещании.

49% респондентов признались, что не знают, как избежать потери энергии.

"Все мы знаем очевидные решения — заняться спортом, выпить чашечку кофе или вздремнуть. А вот какие нетрадиционные способы могут помочь выйти из состояния энергетического затишья и продолжить рабочий день?" — говорит Миллен.

Диетолог предложила сразу десять способов борьбы с послеобеденной хандрой.

Смотреть видео с кошками

Исследование медиашколы Университета Индианы, в котором приняли участие 7 тыс. человек, показало, что просмотр видеороликов с кошками не только улучшает настроение, но и снижает стресс и заряжает энергией для возвращения на работу.

Съесть богатую железом закуску

Железо необходимо для доставки кислорода к мышцам и органам. Поэтому обязательно поддерживать уровень железа в организме на высоком уровне. Хорошими источниками этого вещества являются сухофрукты, тыквенные семечки, темный шоколад и хумус с измельченными овощами.

Жевать жвачку

Этот совет действительно имеет научное подтверждение. Исследование, проведенное в журнале Journal of physiology and behavior, показало, что жевательная резинка увеличивает приток крови к мозгу, что, в свою очередь, повышает бдительность.

Взять раскраску

Раскраски не только снимают стресс и уменьшают тревожность, но и являются полноценной тренировкой для нервной системы. При раскрашивании задействуется та часть мозга (лобная доля), которая способствует концентрации и сосредоточению. Считается, что некоторые цвета, такие как желтый и оранжевый, также повышают энергию.

Прыгнуть в ледяную ванну или принять очень холодный душ

Специалисты утверждают, что холодный душ способствует укреплению иммунной системы и повышению уровня энергии. Ученые считают, что он улучшает кровообращение и приток крови к мышцам и от них. Говорится также, что он улучшает настроение. Исследование 2008 года показало, что ежедневное использование холодного душа снижает проявления депрессии.

Составьте плейлист

Музыка оказывает невероятное влияние на наше настроение и может полностью изменить уровень вашей энергии даже за короткий промежуток времени. Просто вставьте наушники и включите любимую песню, чтобы изменить мозговые волны и улучшить когнитивную деятельность.

Включить свет

Если вы чувствуете себя подавленным, включите в доме свет. Высокая цветовая температура яркого и холодного света вызывает выделение серотонина, который делает нас более бодрыми и энергичными. Солнечный свет также хорошо сказывается на настроении. Влияние витамина D на энергию хорошо документировано. Усталость — один из основных симптомов дефицита витамина D.

Распылить любимые духи

Некоторые эфирные масла повышают энергию и снимают усталость. Например, масло мяты перечной эффективно для предотвращения усталости и повышения работоспособности при физических нагрузках. Эвкалипт пробуждает ум и повышает ясность мышления. Вы можете вдыхать эфирные масла непосредственно, распылять духи с их добавлением, добавлять несколько капель в шампунь или сделать бодрящий массаж.

Позвонить другу

При общении выделяются дофамин и окситоцин, которые повышают настроение, снижают уровень кортизола и уменьшают стресс. На самом деле социальная изоляция имеет более серьезные негативные последствия. Новые исследования показывают, что слишком долгое пребывание в одиночестве сравнимо с выкуриванием до 15 сигарет в день.

Выпить имбирный шот

Имбирь — это натуральный энергетик, и, возможно, он способен дать вам тот толчок, который вы ищете в середине дня. Исследования показывают, что он обладает стимулирующим действием.