Как цвет и стиль одежды влияют на наше настроение и самочувствие

Цвет и стиль влияют на нашу психику, восприятие, настроение. А, значит, – и на нашу жизнь. Ведь из мелочей она и складывается.

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Кто бы мог подумать, что от одежды, которую мы носим, зависит многое в нашей жизни: настроение, восприятие нас окружающими, коммуникации с людьми, а, в конечном итоге, – то, как мы живем и что от жизни получаем. Без преувеличений. И дело совсем не в стоимости одежды и имени бренда, который ее выпускает.

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Первоначально важное значение имеет цвет. Почему? Потому что цвет – это то, что влияет на наши эмоции и ментальное восприятие окружающего мира. По аналогии с миром природы, наш мозг понимает, какую "информацию" передает тот или иной цвет. Это было заложено в сознании человека задолго до появления многообразия цветов в одежде. Давайте узнаем, какую информацию несут в себе основные цвета?

Красный – считается цветом активности и агрессии. В природе он связан с огнем, кровью. Это цвет вызова, действия, желания выделиться из толпы и показать свою активную позицию. Красный подталкивает к действиям, дает энергию. Из негативных аспектов – это несдержанность и вспыльчивость.

Желтый – цвет солнца. Он взывает тепло, радость, поднимает настроение и положительно влияет на мозговую деятельность, как заявляют психологи.

Оранжевый – теплый радостный оттенок. Считается, что он положительно влияет на работоспособность. Однако его переизбыток может вызывать раздражение.

Зеленый – цвет всего того, что растет вокруг нас на планете Земля. Что дает пищу и пропитание. От того, зеленый цвет дает успокоение, чувство безопасности, избавляет от плохих эмоций и иногда вызывает аппетит.

Голубой – это небо и море. А потому, цвет дарит нам безмятежность, радость, спокойствие, творческий полет мысли и желание творить. В одежде этого цвета хорошо идти на переговоры. Также голубой цвет отлично расслабляет, поэтому его часто выбирают для оформления спален.

Синий – цвет спокойствия и умиротворения. Как и глубокие воды океана. Синий помогает сосредоточиться и настроиться на нужный лад. Хорошо успокаивает и уравновешивает.

Фиолетовый – один из наиболее противоречивых в цветовом спектре. Он может вызывать разные эмоциональные состояния: от радости до вспышек агрессии. Поэтому носить такую одежду нужно только в стабильном настроении. Фиолетовый помогает развивать интуицию и улучшать концентрацию внимания.

Белый – это всегда чистота и свет. Цвет очищения, свободы, независимости, легкости.

Черный – как правило, ассоциируется с чем-то трагичным и депрессивным Однако во многих культурах он считается цветом радости. Да и в светском обществе девушкам никуда без маленького черного платья.