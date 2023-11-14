Психотерапевт назвала 5 причин, почему плохие парни так притягательны

Понятие «плохие парни» предложено американской киноиндустрией, оно описывает «особый тип» мужчин. Их внешность привлекательна, они выделяются из толпы и сеют «флер мачо». Для таких личностей характерна триада: нарциссизм, психопатия, макиавеллизм.

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Нарциссизм

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Нарциссизм или самовлюбленность проявляется в разной степени выраженности: от легкого отклонения от нормы до нарциссического расстройства личности.

Психопатия

Психопатия характерная для «плохого парня» — это нарциссическое расстройство личности, когда выраженность всех критериев на 10 из 10. Проявляется психопатия нарушениями поведения и характера, которые сопровождаются душевной дисгармонией (или конфликтом между реальностью и внутренними ощущениями/представлениями и проблемами в социальном функционировании).

Макиавеллизм

Макиавеллизм, свойственный нарциссам, — это черта личности, которая говорит о склонности к манипуляциям, манипулятивному языку общения и пользованию других людей в собственных целях вкупе с отсутствием или низким уровнем понимания и нарушением всяческих этических норм.

Психотерапевт и психиатр Елена Антонова рассказала «Вечерней Москве», почему же все-таки девушек так тянет к плохим парням.

По ее мнению, в основе таких отношений лежит треугольник Карпмана. Классические треугольные отношения «жертва, спасатель, агрессор». Девушки, воспитывающиеся в строгости и жестких рамках, вырастают «хорошими», им как скажешь, так и сделают, это определенный уровень виктимизации (поведения жертвы). Такая девушка не имеет права голоса, у нее нет собственного мнения, и то, что она слышит со стороны — это всегда правильно, пусть даже мнения на одни и те же вещи в разное время противоречат друг другу, она всегда соглашается.

— Жертва не умеет принимать решений, не умеет жить свою жизнь, не понимает, чего хочет. А тут вдруг появляется рубаха-парень, душа компании, весь такой уверенный, красивый. Бесспорно, хорошая девочка на уровне биохимической влюбленности будет тянуться к такому парню, чтобы компенсировать свои недостатки и получить мнимое ощущение защищенности. Плохие парни играют роль агрессора – они подавляют, диктуют, манипулируют, и девушки интуитивно попадают в привычную для себя среду. Да, они могут страдать, но это страдание является для них нормой, а здоровые отношения для них — скучно, пресно и непонятно, — пояснила Антонова.

Что же такого притягательного в плохих парнях

Уверенность в себе

Заметьте, это напускная уверенность, которая не является истинной, а становится лишь «маской» или психологической защитой. За этой видимой бравадой и «понтами» прячется уязвимый ребенок, который боится всего вокруг и таким образом защищается. Уверенность испаряется в стрессовых ситуациях.

Отношения «без запретов»

Девочкам, выросшим в режиме «диктатуры», трудно устоять перед соблазном попробовать запретные плоды. А рядом с таким парнем позволено все, ведь он сам до сих пор «маленький бунтарь», и все правила можно нарушать. Это дает мнимое ощущение свободы и вкуса другой жизни, но опять же это ощущение мнимое. За закрытыми дверями такие парни ничем не лучше тиранов.

Ощущение защищенности

И еще одна иллюзия. За всей показной храбростью и силой девушке может казаться, что она в безопасности. Она верит в то, что ей показывают, не обращая внимания на детали и истинное положение дел. Она действует интуитивно, потеряв голову. Но важно помнить, что при любой трудности плохой парень не всегда сможет принять верное решение и взять на себя ответственность за решение вопроса, он будет искать выгодного ему человека, которым можно воспользоваться, чтобы разрешить свои проблемы, и этим человеком может стать девушка. В ситуации стресса теряется уверенность, появляется тревога, а девушка может выполнять роль спасателя и решать все проблемы за того парня.

С ними не бывает скучно

С такими парнями жизнь действительно полна приключений и сюрпризов. Они обладают прекрасной харизмой, которая, в том числе, позволяет им красоваться в обществе и дает им шанс ввязаться в потасовку, доказывая свое превосходство. Это лишь один из вариантов развития события.

Плохие парни — это потребители дофамина и адреналина. Уровень этих веществ у таких личностей исходно низкий и требует постоянной стимуляции, например, посредством езды на высоких скоростях, соревновательных видов спорта, в том числе с применением силы (бокс, бои без правил и т. д.), прыжков с парашютом и любых видов деятельности, где человек рискует жизнью.

Желание перевоспитать

Некоторые прозорливые особы видят, что парень-то не так уж и хорош, как о себе заявляет, но все равно ведомые своими чувствами вступают в отношения. Они думают: «я же хорошая, ради меня он изменится», «я смогу на него повлиять и перевоспитать». Но нет!