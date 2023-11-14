10 советов, как прекратить «убивать» время

«Упущенный час годом не нагонишь» — все мы слышали такую пословицу. И действительно, если посмотреть со стороны на свой распорядок дня и на то, как мы распоряжаемся временем, то можно сказать одно – многие абсолютно не ценят своего времени.

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Представьте, у вас в распоряжении 86400 шансов на новые возможности, достижения, способы заработка, путешествия и всего того, что вы бы хотели. Представили? И они у вас есть.

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Именно столько секунд в сутках. Именно столько новых мгновений, когда вам выпадает шанс изменить свою жизнь к лучшему! Но что мы говорим и слышим чаще всего? «У меня нет на это времени!»

Сегодня мы живём в таком бешеном ритме, где много времени тратим на транспорт, магазины и звонки, не говоря уже о работе и семье. Мы постоянно стараемся всё успевать, но всё равно не успеваем.

А что если мы вам скажем, что каждый может найти время на то, что очень хочет? Давайте разбираться.

Как мы убиваем время?

В современных реалиях время – очень ценный ресурс. Оно ограничено, и нам важно использовать его грамотно и мудро.

Но часто мы используем этот ресурс слишком расточительно. Мы тратим время на ненужные и бессмысленные дела и вещи, вместо того, чтобы сосредоточиться на важном и продуктивном.

Давайте представим, на чём мы можем сэкономить своё время? Например, на просмотре социальных сетей и телевизора, на пустых разговорах и т.д. Порой нам кажется, что это занимает совсем немного времени, но если посчитать, то можно заметить, что на это уходит часа 4 в день.

А что, если это время направить на более полезные дела? Почитать книгу, научиться чему-то новому, составить план на месяц или найти ресурсы для достижения своих целей, заняться спортом или совершенствоваться в любимом хобби.

Важно найти те занятия, которые не только помогут нам отдохнуть, расслабиться и перезагрузиться, но и принесут пользу.

Убивать время вредно для человека

Научно доказано, что привычка «убивать время» не только бесполезная, но и имеет серьёзные и даже губительные последствия для нашего благополучия, как физического, так и психического.

Постоянное бездействие может привести к возрастанию уровня стресса, беспокойству, прокрастинации. Что, в свою очередь, сразу же отразится на эффективности нашей работы. Когда мы тратим время впустую, то мы лишаем себя возможности проживать лучшую жизнь. Мы лишаем себя новых знаний, развития и реализации своего потенциала.

Всё это впоследствии приводит к ухудшению взаимодействия с окружающими, в том числе и с родными и близкими, к застою в карьере, к плохому самочувствию – физическому и психическому.

Как перестать убивать время и начать действовать?

Научиться использовать своё время правильно и себе на пользу – легко. Главное — поставить себе цель и двигаться к ней. Вот несколько способов, чтобы перестать тратить время и направить его в нужное русло.

1. Составьте расписание

Чёткое планирование дня – это не скучно. Заведите себе блокнот или планинг, где распишите планы на день и месяц. Включите туда все пункты, вплоть до похода в магазин и выгула собаки.

Вечером просмотрите, что вы успели сделать, а что нет. Оставшиеся дела перепишите на следующий день. В первое время вам будет казаться, что вы ничего не успеваете, но позже вас увлечёт жить по плану, и вы заметите, как много времени тратили впустую.

2. Избавьтесь от отвлекающих факторов

Сюда относятся социальные сети, телевизор, еда и прочие удовольствия. Проанализируйте свою жизнь, чтобы увидеть – что вас отвлекает от важных дел.

3. Мотивация

Вместе с планированием дня найдите себе то, что вас мотивирует. Может это поездка на отдых, или долгожданный поход в горы. Это может быть что угодно, что заставит вас действовать.

Поставьте себе задачу в начале недели – если успею сделать все дела, то в выходные устрою себе праздничный вечер, например.

4. Технологии с умом

Вместо бесполезного просмотра роликов в интернете и чтения ненужных новостей про звёзд шоу-бизнеса, потратьте время на обучение или изучение чего-то нового.

Сегодня в интернете можно найти массу бесплатных курсов, обучающих роликов и статей про всё на свете – от финансов до личностного роста.

Не тратьте время на просмотр чужой жизни – делайте лучше свою.

5. Спорт

Да, без здорового образа жизни и физической активности сегодня никак. Если вы станете уделять своё время телу и его здоровью, то это первый вклад в долголетие и здоровье.

К тому же во время физической активности наш мозг активирует весь потенциал человека. Кто знает, может быть, на беговой дорожке вам придёт гениальная идея?

6. Организация пространства

Грамотная организация пространства – один из важнейших факторов успеха. Сделайте перестановку дома так, чтобы всё необходимое было под рукой.

Организуйте рабочую зону, где вы будете работать. Обеденную – для еды, а спальную – для сна. Тогда вы не только перестанете есть и работать на диване, но и увеличите свою продуктивность.

7. Не пренебрегайте отдыхом

Если вы решили заняться организацией своего времени, то не забывайте и про качественный отдых. Самая большая ошибка – выкладываться по максимуму, при этом жертвуя сном. Это неправильно!

Распределите дела так, чтобы у вас всегда оставалось время для полноценного и качественного отдыха. Но не спешите заваливаться в кровать, лучше почитайте или погуляйте.

8. Цели и задачи

Не устану повторять – если ты что-то хочешь, то составь план действий. Пока у тебя нет цели – ты никогда не сделаешь и шаг навстречу мечте.

Хочешь похудеть? Составь план питания, поставь себе временные рамки, распиши достижения по неделям и начинай действовать. Пока ты сам не увидишь цель и не будешь знать, для чего ты это делаешь, ты никогда не сдвинешься с места.

Пока ты будешь сидеть на диване и думать о том, что ты хочешь похудеть, ты не похудеешь. Если ты встанешь с дивана, напишешь себе цель – похудеть на 10 кг за три месяца, распишешь маленькие шаги, начнёшь ходить в зал и правильно питаться – ты похудеешь. Думаю, принцип понятен. Пока ты ничего не делаешь, это не цель, а просто мечта. И часто – недостижимая.

9. Самоконтроль

Пожалуй, один из самых сложных пунктов. Здесь можно подключить всевозможные вспомогательные факторы – медитации, тренинги и т.д. Всё, что поможет вам держать себя и свои привычки под контролем.

У каждого могут быть свои рычаги, но важно сосредоточиться на главном – научиться контролировать себя, свои шаги, действия, мысли и дела.

10. Будьте позитивными

Идите по жизни с улыбкой! Ищите во всём плюсы. Да, не получилось с первого раза, но вы попробовали.

Если вы начнёте менять свою жизнь, но при этом будете иметь негативный и пессимистический настрой – это стопроцентно провальная операция.

Настройтесь на позитив, и дела пойдут в гору!