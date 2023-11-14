Не испытывающей оргазма с мужем женщине дали совет

Если единственная проблема в браке — это плохой секс, то решение развестись, не попытавшись исправить ситуацию, будет ошибкой. Такой совет дала писательница и секс-коуч Лора Коллинз женщине, которая ни разу не испытывала оргазм с мужем, пишет Metro.

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За помощью к Коллинз обратилась читательница, которая пожаловалась на плохой секс с мужем. Она рассказала, что супруг был ее первым и единственным мужчиной, но она никогда не ощущала ярких эмоций от секса с ним. По ее словам, впервые почувствовать оргазм ей удалось со случайным знакомым, которого она встретила на вечеринке. После той ночи, говорит читательница, она не хочет близости с мужем.

«В остальных отношениях я его очень люблю, но в сексуальном плане он ничего не делает», — пожаловалась женщина.

В ответ на письмо Коллинз заявила, что один человек не может быть виноват в провальной сексуальной жизни пары. Она предложила читательнице обсудить с супругом интимные проблемы и рассказать о своей неудовлетворенности.

«Не позволяйте свиданию на одну ночь разрушить брак, не попытавшись все исправить», — сказала коуч.

Коллинз также предостерегла, что измены рано или поздно уничтожат отношения, поэтому нельзя, чтобы это происходило снова.

«Вероятно, секс с мужем никогда не будет таким же ярким, как с незнакомцем, но это не значит, что он не может быть хорошим», — заключила коуч.