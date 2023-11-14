Почему не нравится секс с партнером и что с этим делать

Интимная жизнь перестала приносить удовольствие, порой возникает желание отказаться от предложения заняться сексом или прервать прелюдию, пока всё не зашло далеко. Причин у потери интереса к сексу, а то и формирования отвращения к нему, множество — как в плоскости психики, так и в плоскости физиологии. Почему может не нравиться секс с конкретным партнёром или в целом и как исправить ситуацию, «Секрету фирмы» рассказали клинический психолог, психолог Клиники сексуального здоровья H-Clinic Екатерина Владимирская и психотерапевт, эксперт в области body-mind Марина Бондаренко.

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Почему не нравится секс

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Причин у этого состояния может быть много, поскольку, как объясняет Екатерина Владимирская, сексуальное здоровье — это состояние соматического, психологического, социального и интеллектуального благополучия в отношении сексуальности.

Екатерина Владимирская, психолог Клиники сексуального здоровья H-Clinic:

Проблемы с сексом могут возникнуть из-за несовместимости с партнёром в физиологическом плане — например, влагалище может быть уже, чем половой член. Или из-за особенностей организма, например, при вагинизме у женщин — спазмах мускулатуры. Поэтому для начала важно разобраться с собственным телом, а затем оценить взаимодействие с конкретным партнёром — понять, вам не нравится секс именно с ним или в принципе? И, конечно, подумать, что вы вообще знаете про секс. Здесь поможет психолог-сексолог.

Иногда проблемы скрываются в детских травмах, страхах, обидах, запретах, особенностях воспитания.

Марина Бондаренко, психотерапевт, эксперт в области body-mind:

Некоторым из нас внушали, что секс — это грязно, неприлично. В результате человеку проще приучить себя к мысли, что ему не нравится секс как таковой, чем признаться себе в том, что его возбуждает нечто, что вбито в голову как неприличное. Он стесняется своего тела и проявлений своей сексуальности, какое тут наслаждение.

«Нередко человек не получает от удовольствия от секса просто потому, что не знаком со своим телом. В подобных случаях сексолог предлагает пациенту составить карту своего тела и исследовать, какие прикосновения доставляют удовольствие. Помимо этого, сегодня существует масса разнообразных инструментов, которые помогают раскрыть свою сексуальность, — от упражнений, расслабляющих массажей и секс-игрушек до танцевальной терапии, благодаря которой человек начинает лучше чувствовать свое тело, становится более раскованным и уверенным в себе», — добавляет клинический психолог Екатерина Владимирская.

Важно вспомнить, когда секс перестал нравиться, что этому предшествовало. Особенно если когда-то он всё же нравился.

«Например, человек пережил стрессовую ситуацию, устал, ведёт серьёзный проект, который требует постоянной включённости, регулярно недосыпает и так далее. Или женщина недавно родила ребёнка и после этого потеряла интерес к сексу. Иногда стоит подключить специалиста, чтобы выявить неявные причины: например, после тяжёлой коронавирусной инфекции снизилась чувствительность или началась субдепрессия, на фоне которой человек вообще ничего не хочет», — поясняет психотерапевт Марина Бондаренко.

Не нравится секс с конкретным партнёром

Если секс в целом нравится, но что-то постоянно идёт не так с конкретным партнёром, придётся разбираться, в какой момент это началось и с чем связано.

Первый вопрос, который надо себе задать: «Приносил ли удовольствие секс с этим партнёром раньше или нет?»

Секс с конкретным партнёром всегда был не в радость

«В теории может не нравиться секс с конкретным партнёром из-за разного сексуального темперамента. Например, если одному партнеру нужен жёсткий секс, а другому нежный. В таком случае удовлетворения не будет ни у кого. И стоит иметь в виду, что зацикленность на жёстком сексе может быть просто желанием выпустить агрессию. Важно понять, что подходит обоим, и с этим поможет парная терапия», — делится клинический психолог Екатерина Владимирская.

О разнице темпераментов говорит и психотерапевт Марина Бондаренко:

«Бывает, что одному партнёру хочется заниматься сексом три раза в день, а другому — раз в неделю. Эту проблему можно решить, "настроив" график самостоятельно или с помощью специалиста — сексолога или психотерапевта. А иногда причина в том, что у партнёров разошлись пики сексуальной активности. У мужчины в зрелом возрасте активность идёт на спад, а его молодая жена только начинает входить в расцвет сексуальности».

Раньше секс нравился, а сейчас — нет

Если секс с конкретным партнёром раньше нравился, но перестал, надо найти точку отсчёта и предпосылки.

Причины, по словам психотерапевта Марины Бондаренко, могут быть разными:

В плоскостях физиологии: партнёр поправился или похудел, стал иначе пахнуть, начались возрастные изменения — у женщины может уменьшиться количество смазки (в менопаузе), а у мужчины может снизиться эректильная функция.

В плоскости отношений: партнёр вас сильно обидел, и поэтому секса с ним не хочется. Хотя некоторые пары умеют ярко ссориться и мириться мириться в постели. Либо в вопросах секса появились манипуляции, он становится инструментом влияния, а не источником наслаждения.

В плоскости техники секса: партнёр изменил технику и она вам не походит — узнал что-то новое или насмотрелся фильмов для взрослых и стал что-то делать иначе.

Если проблема в отношениях, работать нужно именно с ними. Секс — только следствие.

Если проблема касается физиологии и технических аспектов, она решается договорённостями в паре. Нужно обсуждать, как изменить новые практики так, чтобы они нравились всем, или как сделать так, чтобы физиологические моменты не доставляли дискомфорт.

Во всех ситуациях начинать важно с разговора.

Плохой секс, если давно вместе

Если люди вместе уже много лет, то их объединяет нечто большее, чем просто секс, считают психологи. Не нравится секс партнёрам «со стажем» часто потому, что интимная жизнь превратилась в рутину, в постели всё идёт по накатанной.

Марина Бондаренко, психотерапевт, эксперт в области body-mind:

Стоит задуматься: возможно, партнёры перестали друг в друга эмоционально вкладываться? Наш разум всегда старается идти по пути наименьшего сопротивления и любит понятные алгоритмы, поэтому упрощает супружеский секс до «физкультуры».

Иногда со временем давние партнёры приходят к тому, что им не нравится секс, из-за возрастных изменений.

Екатерина Владимирская, психолог Клиники сексуального здоровья H-Clinic:

Всё ещё жив миф, что женщине в период пременопаузы или менопаузы секс не нужен, в то время как у многих в этом возрасте секс, наоборот, становится лучше, поскольку женщина уже хорошо знает своё тело. Однако действительно с возрастом и у мужчин, и у женщин снижается количество гормонов, от которых зависит уровень либидо, поэтому, в случае его снижения стоит проконсультироваться с эндокринологом.

Как говорить о сексе и проблемах в нём с партнёром

«Сначала нужно понять, на каком языке говорит партнёр. Женщины обычно говорят про эмоции и ощущения, а мужчинам чаще нужны конкретные факты и инструкции. Важно донести свои переживания и проблемы на языке партнёра. Не абстрактное "ты меня не любишь" для любителя конкретики, а "после родов у меня снизилось количество смазки, поэтому теперь мне нужна более долгая прелюдия"», — объясняет психотерапевт Марина Бондаренко.

Обсуждать с партнёром нужно все проблемы в сексе, желания, сомнения, ожидания. Обязательно говорить о том, что лично для вас приемлемо, а что — нет. Можно и нужно делиться фантазиями: хотя говорить о них бывает неловко, но они сближают пару.

«Разговаривать нужно открыто, но бережно: я выбираю тебя, но конкретно это мне не подходит. Но при этом не забыть сказать, что же тогда подходит. Если партнёр дорожит отношениями, дорожит вами, он будет нацелен на то, чтобы вас услышать. Если же слышать не хочет, стоит задуматься, зачем вам такой партнер», — советует клинический психолог Екатерина Владимирская.

Но самое сложное — понять, когда заводить разговор о том, что не нравится в сексе, какие есть проблемы.

«Если речь идёт о качестве секса, то говорить об этом стоит точно не во время него. В этот момент можно направлять, но скорее телом, чем словами. Если партнёры близки, они всегда чувствуют, когда лучше начать разговор. Но однозначно не нужно начинать со слов "нам нужно поговорить" — это пугает», — считает клинический психолог Екатерина Владимирская.

Перед самим сексом тоже не стоит заводить такой диалог, как говорит психотерапевт Марина Бондаренко, — есть риск испортить весь процесс. В идеале обсуждать всё после, если партнёр к этому готов, или в любое другое время, когда вы оба расслаблены и просто проводите вечер в компании друг друга.

Как сделать секс хорошим

«Хороший секс начинается с изучения себя — своей телесности и своей чувственности. Так что только через практику. Нет хорошего или плохого секса. Если вы знаете, что доставляет удовольствие именно вам, он определённо будет хорошим», — уверена клинический психолог Екатерина Владимирская.

А разобравшись, что вам нравится и что нет, нужно обязательно рассказать об этом партнёру. Иначе он никак не догадается, от чего вам будет хорошо, а что мешает получить удовольствие. И негативные эмоции будут накапливаться.

Кроме этого, психотерапевт Марина Бондаренко советует развивать внимание к партнёру и к его удовольствию. Этот подход важен для долгосрочных отношений и помогает не сделать секс «механическим» и рутинным.