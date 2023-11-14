Как правильно целоваться в губы: инструкция

Поцелуй — процесс, который несет множество социальных функций. Дети целуют своих родителей, бабушки целуют внуков, а подруги целуются в щеку при встрече. Поцелуй — это не всегда проявление романтических чувств или страсти, однако именно в таком контексте он закрепился в массовом сознании. С помощью поцелуя удается разбудить Спящую красавицу в сказке, а кадры, на которых влюбленные целуются, становятся знаменитыми на весь мир. «Лента.ру» побеседовала с врачом-сексологом, чтобы разобраться, для чего людям нужны поцелуи, как понять, что наступил идеальный момент для поцелуя и почему в процессе люди часто закрывают глаза.

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Зачем люди целуются?

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Поцелуй — это прикосновение губами к чему угодно, не обязательно к губам возлюбленного, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» сексолог, кандидат медицинских наук, член Российского научного сексологического общества Юрий Прокопенко. Он уверен, что поцелуй передает эмоцию, которую человек испытывает по отношению к другому человеку — при этом он может являться не только выражением страсти.

«Поцелуй бывает разный, не обязательно по страсти. Например, Леонид Ильич Брежнев целовался, в общем-то, не будучи гомосексуалистом, с другими негомосексуальными верховными лицами других государств», — объясняет эксперт. Он добавляет: «Допустим, я целую любимую девушку, но точно так же поцеловать, скажем, любимую бабушку? Сомнительно, чтобы я это делал».

Поцелуй — это некое действие физическое, которое подчиняется социальным законам, - Юрий Прокопенко.

Так, поцелуй приносит приятные ощущения только при условии, что оба партнера участвуют в этом самом поцелуе добровольно. «В сексуальном плане именно с поцелуя обычно начинаются какие-то интимные отношения и вообще осознание себя как человека сексуального», — уверен Прокопенко. Дело в том, что губы — одна из эрогенных зон. Поэтому поцелуй в губы может быть проявлением страсти, считает эксперт.

При этом поцелуй может не нести в себе совершенно никакого романтического подтекста. «Целовать в лоб — это проявление сочувствия, утешения. Сексуальность здесь напрочь отсутствует по социальным мотивам», — говорит Прокопенко.

Процесс поцелуя нужен для того, чтобы как-то проявить свое отношение к чему-то происходящему. К любимой женщине — одно отношение, к любимой бабушке — совсем другое, к детям — третье и так далее Юрий Прокопенко

Как подготовиться к поцелую?

Поцелуй — это естественный процесс, однако к нему все же следует подготовиться, даже если человек целуется в первый раз или еще целоваться не умеет. Юрий Прокопенко уверен: «Рот как инструмент поцелуя должен быть в идеальном порядке, желательно настолько, насколько это вообще возможно».

На что обратить внимание перед первым поцелуем:

нет запаха изо рта;

мягкие губы без глубоких трещин и язык без налета;

отсутствие серьезных проблем с зубами (нет запаха застарелого кариеса);

нет запаха перегара, сильного аромата от сигарет или алкоголя.

По словам сексолога, чтобы поцелуй принес удовольствие партнерам, они оба должны обращать внимание на свое физическое состояние. «В здоровом теле — здоровый поцелуй», — добавляет он.

Перед поцелуем можно воспользоваться скрабом для губ, чтобы сделать их мягче, а также почистить зубы или съесть жвачку для свежего дыхания.

Прокопенко рассказывает, что мужчины могут побриться перед поцелуем, чтобы щетина не причиняла дискомфорт обоим партнерам в процессе. Но не для всех это условие обязательно.

«Некоторые женщины говорят, что им гораздо больше нравится поцелуй с усатым мужчиной, а некоторые считают, что и борода очень проявляет страсть», — отмечает Прокопенко.

Как понять, что партнер готов к поцелую?

Теоретическая возможность поцеловать партнера есть всегда, однако стоит быть готовым к тому, что что-то может пойти не так. «Допустим, мужчине показалось, что девушка готова к поцелую, он прикасается к ней губами, и она отворачивается в этот момент — значит, все обошлось таким мимолетным поцелуем, это нормально. Если же он своими губами буквально провожает ее до того, как она к нему вообще спиной повернется, значит, он неправильно оценил ситуацию», — поясняет сексолог.

Какие сигналы могут говорить о том, что партнер готов к поцелую:

расслабленное выражение лица;

взгляд глаза в глаза;

сокращение расстояния между партнерами;

приоткрывающиеся губы.

Перед тем, как поцеловать партнера, посмотрите ему в глаза и улыбнитесь — если парень или девушка не отводит взгляд и не отдаляется, то момент идеально подходит для поцелуя.

Классический поцелуй в губы

По словам Прокопенко, раньше не существовало необычных техник поцелуя. «Поцелуй где-то века до XVI, а может, и позже, в общем-то не практиковался. Стоматология была ужасная, желудок болел у всех, и был запах изо рта, особенно у рыцарей, которые за собой вообще не ухаживали. Процесс мог быть весьма неприятным. Как правило, все-таки этот поцелуй в классическом варианте был простым. Прикоснулись губами на какое-то время, может быть, так замерли и разбежались. Без языка, без проникновения в рот партнера и так далее», — отмечает эксперт.

не слишком сильно сжатые губы;

плавное прикосновение к приоткрытым губам партнера;

объятие. Элементы классической техники поцелуя:

Иногда в процессе поцелуя партнеры могут прикрывать глаза — это тоже один из важных признаков процесса.

Почему люди закрывают глаза во время поцелуя?

Люди закрывают глаза во время поцелуя, чтобы усилить тактильные ощущения, которые возникают при касании губ. Дело в том, что при визуальном наблюдении за чем-то остальные ощущения притупляются — к такому выводу пришли исследователи из Великобритании.

Когда человек активно использует зрение, чувство осязания существенно ослабевает — участники эксперимента, который провели британские ученые, были так увлечены поиском определенных символов на экране компьютера, что не почувствовали часть вибраций от специально подключенных аппаратов.

Сексолог обращает внимание на то, что объятия и прикосновения — это важная часть любого, даже классического поцелуя.

Поцелуй — кроме первых, может быть, полудетских поцелуев, — как правило, сопровождается объятиями. Во время поцелуя мы используем не только губы, но и руки: например, можно прижать партнера к себе, —Юрий Прокопенко.

Сколько должен длиться поцелуй?

Фиксированного времени, которое может длиться поцелуй, нет. В этом вопросе нужно руководствоваться собственным комфортом и ощущением, а также обращать внимание на желания партнера, подчеркивает сексолог. «Поцелуй влюбленных — это проявление чувств в сексуальном плане. Соответственно, от чувств зависит и глубина, и длительность, и приятность, и все прочее», — поясняет он.

Например, мировой рекорд по длительности поцелуя Таиланда. В 2013 году они приняли участие в конкурсе на самый долгий поцелуй, проходивший в честь Дня святого Валентина. Во время поцелуя влюбленным нельзя было размыкать губы даже на несколько секунд — им даже пришлось ходить вместе в туалет.

В итоге поцелуй Эккашая и Лаксана Тиранарата продлился почти двое с половиной суток.

>58,5 часа длился самый долгий в мире поцелуй

Как правильно целоваться с парнем или девушкой: инструкция Приобнимите партнера, посмотрите друг другу в глаза и улыбнитесь. Убедитесь, что партнер готов к поцелую — не отстраняется и не отводит взгляд. Слегка приоткройте рот и аккуратно коснитесь губами губ партнера. Мягко обхватите его губы своими. Обратите внимание — во время поцелуя не нужно сильно вытягивать губы вперед, они должны быть расслабленными. Также старайтесь не втягивать чужие губы слишком интенсивно — можно причинить дискомфорт партнеру такими действиями и испортить важный момент. Если хочется использовать более продвинутую технику поцелуя, можно попробовать поцелуй с языком. Для такого поцелуя слегка коситесь языком ложбинки между губами партнера. Если он не отстраняется, просуньте свой язык немного дальше. Самое главное, не торопите события — к поцелуям с языком стоит переходить только тогда, когда партнер будет к этому готов или сам проявит инициативу. Чередуйте интенсивность поцелуя, чтобы сделать его разнообразным. Если партнер не возражает, можно постепенно увеличивать глубину поцелуя и его темп. Завершите поцелуй, постепенно снижая интенсивность прикосновений. В конце стоит просто нежно прикоснуться губами к губам партнера.

Как еще можно целоваться?

Сексолог Юрий Прокопенко уверен, что не существует универсальных «продвинутых» техник поцелуя — каждая пара самостоятельно определяет степень допустимой близости и интенсивность процесса. «Поцелуи, которые подразумевают близкую связь между партнерами, — это индивидуальные продвинутые техники. Они зависят от того, как целующиеся проявляют отношение друг к другу», — объясняет он.

Как можно разнообразить поцелуй: всасывание губ партнера;

покусывание губ партнера;

интенсивное взаимодействие языками;

язык одного партнера проникает в рот другого.

При этом эксперт обращает внимание на то, что при добавлении в поцелуй новых элементов стоит следить за тем, чтобы процесс не приносил партнеру дискомфорт. «Не надо откусывать губы, не надо проникать языком прямо до горла, чтобы были рвотные позывы. Как в любой интимной ситуации, нужно давать волю себе и в то же время не терять контроль над ситуацией», — уверен Прокопенко.

Куда можно целовать партнера, кроме губ?

Юрий Прокопенко объясняет: «В шею целуют для демонстрации своего возбуждения и для поддержания возбуждения у партнера или партнерши». Однако он обращает внимание на то, что говорить о возникшей страсти могут не только касания эрогенных зон.

Поцелуй в щечку может быть не «тетушкиным» поцелуем, а проявлять возбуждение и заинтересованность в партнере. Особенно если эта щечка постепенно переходит в ушко, в шейку, в затылочек и прочие уменьшительно-ласкательные вещи, — Юрий Прокопенко.

Например, эрогенные зоны у мужчин расположены не только в области гениталий, рассказывает сексолог Виктория Куприянова в беседе с «Лентой.ру». По словам специалиста, существует несколько участков тела, прикосновение к которым может принести партнеру удовольствие. Она советует прибегнуть к легкому массажу и поцелуям в процессе интимных ласк — это поможет мужчине быстрее возбудиться.

Куда целовать мужчину, чтобы сделать ему приятно:

зона между лопаток;

уши (вокруг и внутри уха);

внутренняя и задняя часть бедра;

ягодичные складки.

Эксперт добавляет, что помимо простых поцелуев удовольствие партнеру могут принести легкие покусывания и даже шлепки — все зависит от индивидуальных предпочтений конкретного мужчины.

Женские эрогенные зоны — это в первую очередь шея, грудь и область гениталий. Клинический психолог, член Ассоциации сексологов Яна Иванова объяснила «Ленте.ру», что женщины не перестают исследовать свое тело и находят новые точки удовольствия на протяжении всей жизни — при этом эрогенные зоны могут меняться с возрастом.

Куда целовать женщину, чтобы ей было приятно: шея;

грудь;

внутренняя сторона колена;

боковая часть ребер.

Эксперт отметила, что иногда эрогенные зоны у женщин могут располагаться в самых неожиданных местах, например, в подмышечных впадинах.

Есть ли польза у поцелуев?

Поцелуй — это только проявление отношений, объясняет сексолог Юрий Прокопенко. Однако в некоторых ситуациях этот процесс может пойти влюбленным на пользу: «Допустим, я знаю, что моя женщина любит поцелуи именно вот такие, а я как-то к этому спокойно относился. Если в виде примирения, подарка или еще чего-то позитивного я перейду на ее манеру целования, то это пойдет нам обоим на пользу».

Журналист и сексолог Владимир Шахиджанян, в свою очередь, уверен, что поцелуи не имеют никакого практического смысла. Эксперт назвал поцелуй формой невербального общения — при этом он отметил, что этот процесс не приносит его участникам ни психологической, ни физической пользы. Однако он не считает, что количество поцелуев нужно каким-то образом ограничивать.

Целоваться можно и нужно столько, сколько хочется, — Владимир Шахиджанян.

Стоит отметить, что физическая польза от поцелуя все-таки есть, хоть и достаточно небольшая. Сексолог Несс Купер считает, что страстный поцелуй может стать упражнением, поскольку в его процессе сжигаются калории.

>2 килокалории сжигается за минуту страстного поцелуя, по мнению сексолога Несс Купер

Гораздо более эффективным видом физической активности эксперт называет секс — например, за полчаса в позиции «маслобойка» можно избавиться более чем от 200 килокалорий.

Может ли поцелуй быть опасен?

В интервью радиостанции «Говорит Москва» журналист и сексолог Владимир Шахиджанян обратил внимание на опасность, которую может принести человеку даже самый обычный поцелуй. Он объяснил, что во время поцелуя люди обмениваются тысячами микробов, которые есть на языке, в слюне, на деснах и зубах человека.

Поэтому важно следить за собственным состоянием, чтобы случайно не заразить другого человека через поцелуй

Еще одна опасность, которой грозит поцелуй — проблемы с зубами. Стоматолог-ортопед Рауль Отхорозия объяснил «Ленте.ру», что поцелуи могут стать косвенной причиной развития кариеса. Дело в том, что во рту среди прочих бактерий обитают и стрептококки, которые могут стать причиной разрушения зубов. Однако подобные проблемы возможны только в случае, когда у партнера уже есть разрушенные зубы и запах изо рта. «Если у вас здоровая ротовая полость и вы соблюдаете правила гигиены, кариес от поцелуя вам не грозит», — успокоил Отхорозия.

~700 видов бактерий обитает во рту человека

Поцелуй способен стать причиной и более серьезных проблем — это может произойти при несоблюдении норм гигиены. Известен случай, когда шестимесячного ребенка из США заразили герпесом через поцелуй. Мать малыша обратила внимание на красные пятна и пузыри, которые возникли на лице ее сына. Врачи в больнице подтвердили, что причиной язв стал вирус герпеса — он передался младенцу через поцелуй.