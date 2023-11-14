7 основных приемов тайм-менеджмента

Работа, семья, хобби — как уместить всё в одни сутки? Ответ в умелом управлении временем, считает предприниматель и сертифицированный трекер Дарья Атланова. Рассмотрим основные приёмы тайм-менеджмента, которые помогут вам стать более продуктивными и организованными.

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Готовьтесь с вечера

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Подготовьте с вечера план дел на завтра, еду на завтрак или с собой, одежду на выход. Это поможет сэкономить время и легче пройти процесс пробуждения.

Расставьте приоритеты

Все дела распределите по категориям.

Важные и срочные — сделать первыми.

Важные и несрочные — запланировать.

Неважные и срочные — делегировать.

От неважных и несрочных дел можно и вовсе отказаться.

Съешьте «лягушку» на завтрак…

Съедать «лягушку» — означает делать самую сложную и неприятную задачу первой. С утра ваш мозг ещё не так загружен, поэтому вам будет проще с ней справиться. После такой задачи все остальные покажутся пустяковыми.

…или — «слона по кусочкам»

Начните с малого. Масштабная и сложная задача пугает. Разбейте её на более мелкие подзадачи и начните с самой простой. Этот подход помогает преодолеть страх.

Избавьтесь от хронофагов

Хронофаги, или пожиратели времени — это занятия, которые не приносят отдыха или пользы, например, сёрфинг в соцсетях, просмотр телевизора, болтовня с коллегами, встречи по вопросам, которые можно решить по телефону или онлайн за пару минут.

В среднем, больше 20% каждого дня уходит на развлечения, новости и социальные сети.

Отключите на время важных дел уведомления на смартфоне, чтобы сохранить концентрацию, переведите его в беззвучный режим, временно отключите на нём интернет, выйдите из аккаунтов в соцсетях.

Применяйте специальные техники

Есть множество техник, которые помогут вам эффективнее использовать время. Например, если нужно продуктивно поработать, подойдёт метод помодоро — 25 минут работы и 5 минут перерыва. Он помогает улучшить концентрацию и производительность. Кстати, серфинг в соцсетях или любимую игру можно запланировать на «перерыв», установив таймер на 5 минут и после сигнала вернувшись к работе.

Методика называется так потому, что её автор использовал будильник в форме помидора.

Оценивайте прогресс

Регулярно подводите итог, какие дела уже удалось выполнить, это поможет вас вдохновить.