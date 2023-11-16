Покалеченные опытом: как быть счастливым, несмотря на тяжелое детство

Быть счастливой здесь и сейчас, проживать свою полную и насыщенную жизнь, не оглядываясь на прошлое, несмотря на то, чем оно было наполнено когда-то давно. Это действительно возможно? Да, нужно лишь выстроить отношения с самим собой и грамотно проработать имеющиеся проблемы, берущие начало из нашего детства. Как это сделать, «Вечерняя Москва» узнала у семейного и детского психолога Марьям Хайдаровой.

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Как слова родителей влияют на будущее

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По словам специалиста, все основные поведенческие паттерны и жизненные сценарии закладываются у человека в возрасте до 6 лет:

— Как раз в тот период, когда мы сами себя еще толком не помним. Они закладываются в нашей голове, в нашем подсознании, и вплоть до подросткового возраста мы продолжаем их впитывать. Именно глядя на наших родителей, их поведение мы понимаем, как и где нужно себя вести, кому и как отвечать, в какой ситуации и как поступать. Мы верим своим родителям безоговорочно, и когда они говорят нам, какие мы, значит, это действительно так. Мама сказала о том, что у вас некрасивые глаза, нос, левое ухо (прямо, как у папы, а лучше бы было, как у нее, и неважно, что именно мама выбрала того самого папу). Папа сказал, что ты полная бездарность и вообще бестолочь (прямо как твоя мама, от которой он, на минуточку, хотел этого самого ребенка).

При этом даже если потом во взрослой жизни множество людей будут опровергать сказанное родителями в детстве, то человек все равно продолжает верить прошлому, отметила психолог:

— Дети с легкостью и полным доверием принимают на себя все то, что «понавесили» на них родители, плюс сюда же идут различные травмирующие ситуации, в которых мама или папа не смогли или не захотели защитить своего ребенка. Буллинг в школе, изнасилование, перекладывание ответственности, чувство стыда. И дальше мы живем с этими убеждениями, перенося их в свою взрослую жизнь с ощущением, что с нами что-то не так, мы не достойны жить хорошо, лучше.

Что сделать, чтобы это исправить

По мнению Хайдаровой, проработать все травмирующие ситуации самостоятельно достаточно сложно:

— Вы можете обратиться к специализированной литературе или к курсам, но только тем, где именно точечно будут рассмотрены и разобраны ваши конкретные ситуации. Ну и самый простой способ — обратиться к профессиональному психологу для грамотной проработки проблем, что сократит и время, и силы на перебирание десятков и сотен книг.

Самое главное — понять, что тот ребенок, который был в детстве, и вы сейчас — это две абсолютно разные личности, подчеркнула специалист. Тот ребенок действительно многого не понимал и не знал об этой жизни, он и правда мог некрасиво писать или переживать другие неприятные истории, которые повлияли на его жизнь, поведение, восприятие. Но теперь он вырос.

— Простите сами себя за какие-то несовершенства, поймите, что да, действительно, это была моя жизнь, но ведь я и не обязан был сразу рождаться умудренным опытом. Через свой пройденный путь мы обрели новое — силу, уверенность, избавились от своих страхов. Разделите эти образы на тогда и сегодня. Да, до этого момента я был/была там, но это мое прошлое, а сейчас у меня другой путь, — посоветовала Хайдарова.

Найдите свое место в жизни, пойдите и встаньте туда, сказав, что именно это ваше место, но найдено оно будет тогда, когда вокруг все будет устраивать вас на 100 процентов, добавила психолог.

Пять лайфхаков для счастья

Ценить себя

Разобраться со своим образом — какой я? В детстве мне говорили, что я такой-то и обладаю определенными качествами. Но это одна история, а сейчас я проживаю другую жизнь. Мой образ стал совершенно другим, я стал другой личностью и другим человеком. Меня это устраивает? Меня можно любить? За какие качества меня можно уважать? Если нет, я хочу и могу что-то поменять. Этот свой новый образ необходимо выстроить внутри себя.

Ценить свой путь

Человек, который не уважает свой путь, не может быть счастливым. Если мы проживали какие-то сложные ситуации в прошлом и они нас сильно травмировали — травмировали настолько, что мы хотели их спрятать и никому не показывать — или они каким-то образом на нас повлияли, здесь тем более важно ценить свой путь. Важно понимать, что каждый шаг, каждый этап моей прошлой жизни — это все были шаги к моей вот этой взрослой, сильной жизни. Благодаря вот этим шагам я стал тем, кем являюсь сейчас. Когда мы ценим себя, ценим свой путь, мы видим и чувствуем себя счастливыми. Когда мы обесцениваем свой путь, мы обесцениваем себя, обесцениваем все те навыки, которые обрели.

Ценить деньги

Деньги — это важная категория в жизни человека. Когда люди пытаются сказать, что деньги не важны, это значит, что человек не понимает, на что опереться в жизни. На самом деле деньги — это просто ресурс, у них нет ни положительной, ни отрицательной энергии, и это очень важно понять. Потому что, когда мы начинаем загонять себя ради денег, мы перестаем получать удовольствие от жизни. Тут важно вспомнить те моменты из детства, когда мы были совершенно без наличия финансового ресурса. У нас могло возникать чувство стыда, даже неполноценности. И сегодня, находясь в гонке за деньгами, мы на самом деле закрываем ту дыру, которая была создана тогда, когда денег не хватало. Поэтому здесь очень важно разобраться с темой денег.

Ценить то, что мы делаем

Потому что если мы не ценим то, что мы делаем, мы просто физически не можем быть счастливыми. Наша самореализация или ее отсутствие может «бить» по образу «Я». Нам важно не просто закрыть свои прошлые «дыры», но и приносить пользу миру, чтобы не разрушить нашу сущность и личность.

Ценить свое окружение