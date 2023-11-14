Психолог назвал главную ошибку при выборе круга общения

«Когда вы выбираете окружение с похожими ценностями, вам будет комфортно. Вам будет о чем говорить, вам будет проще поддерживать общение, даже развиваться рядом с этими людьми. Конечно, не со всеми людьми можно подружиться только на этом основании. Но если вы найдете друзей, мужа, деловых партнеров именно через ценности, эти люди куда лучше будут вас понимать. А вы их. Например, вы придерживаетесь семейных ценностей. Ну и что вам тогда делать с одинокими подругами, которые любят кутить и обсуждать любовников? Или для вас важно профессиональное развитие, повышать квалификацию, становиться лучшим в своем деле. Вам нужен друг, который 20 лет сидит на одном и том же месте, работая там, где ему даже не нравится?» — предлагает задуматься эксперт.