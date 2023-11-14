Психолог назвал главную ошибку при выборе круга общения
Люди выбирают окружение исходя из целей: чтобы было весело, чтобы было интересно, чтобы было комфортно, чтобы было полезно. Но есть одна стратегия выбора окружения, которая в корне неверна, рассказывает психолог Марк Бартон в своем Telegram-канале. Так, не стоит делать это через деньги.
«Это и пресловутая попытка дружить с богатыми и успешными, и манера оценивать человека по его достатку, и еще много чего. Но дело вот в чем: финансовый достаток человека не говорит ни о чем, кроме финансового достатка. Он не говорит о его ценностях, его характере, даже об устремленности и трудолюбии, изобретательности, как многие думают. Потому что вы никогда не узнаете точно, честным ли путем человек нажил свое состояние, сделал ли он это сам, как у него это вышло», — объясняет психолог.
Возникает следующий вопрос: а как же правильно выбрать круг общения? По мнению Марка Бартона, делать это нужно исходя из ценностей. И вот почему.
«Когда вы выбираете окружение с похожими ценностями, вам будет комфортно. Вам будет о чем говорить, вам будет проще поддерживать общение, даже развиваться рядом с этими людьми. Конечно, не со всеми людьми можно подружиться только на этом основании. Но если вы найдете друзей, мужа, деловых партнеров именно через ценности, эти люди куда лучше будут вас понимать. А вы их. Например, вы придерживаетесь семейных ценностей. Ну и что вам тогда делать с одинокими подругами, которые любят кутить и обсуждать любовников? Или для вас важно профессиональное развитие, повышать квалификацию, становиться лучшим в своем деле. Вам нужен друг, который 20 лет сидит на одном и том же месте, работая там, где ему даже не нравится?» — предлагает задуматься эксперт.
«Проанализируйте свое окружение. Насколько их ценности совпадают с вашими?Подумайте об этом. Где можно встретить людей со схожими ценностями? На профессиональных курсах, в кругу знакомых, в секциях по интересам», — подытожил Марк Бартон.