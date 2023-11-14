Эксперты выяснили, почему женщины не спешат создавать семью

Опросы в соцсетях, да и статистика, ясно дают понять, что сегодня молодые женщины уже не ставят на первый план создание семьи.

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Тенденция довольно тревожная, учитывая снижение роста рождаемости.

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Наш эксперт Иляна Копылова рассказала о популярных причинах отказа от брака.

Активная жизненная позиция

Как говорит специалист, несмотря на то, что работать последние несколько поколений не стали меньше, однако свободное время они совершенно не спешат тратить на семью, как это делали их бабушки и мамы. Сегодня у женщин есть огромное количество занятий, которые тоже требуют времени и сил, при этом они успевают развиться в профессиональном плане.

«Но в итоге мы наблюдаем парадоксальную ситуацию — образованная, успешная женщина с собственным жильем и хорошим достатком не может создать крепкие отношения», — говорит Иляна.

Успешная женщина просто не может долго оставаться хрупкой и нежной, такой, какой ее хотели бы видеть мужчины, она становится жестче, ведь ей приходится конкурировать с ними за место под профессиональным солнцем.

«Мужчины чувствуют ее состояние и продолжительного знакомства не предлагают», – пояснила эксперт.

Женщина не идет на поводу у окружения

Чем больше женщине задают вопросов по типу: «Когда уже замуж?», тем большее возмущение зарождается в ее душе. По словам специалиста, в этом случае срабатывает одна из двух тактик — подчиниться или сопротивляться.

Некоторые решаются на замужество и рождение детей, не понимая, нужна ли им семья именно сейчас, однако общество уже успело «продавить свое мнение». И второй вариант — женщина делает все, чтобы доказать свою независимость в этом вопросе.

«Любое давление извне играет с нами злую шутку. Манипуляции, угрозы, высмеивание приводят только к повышенному уровню стресса и окончательному непониманию, как прожить собственную жизнь. В итоге молодые девушки либо решают „делать как надо“, внутренне не понимая зачем им муж и готовы ли они к семье в ближайшие годы, либо намеренно отказываются от этой идеи, делая противоположность того, чего от них ожидают», — говорит Иляна.

Завышенные ожидания

Бывает и так, что женщина ждет, что на ее пути непременно встретится мужчина, которого она для себя загадала. Правда, стоит учитывать обстоятельства.