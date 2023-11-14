Как научиться сдерживать свои обещания

Доверие - это основа для построения прочных личных или профессиональных отношений. Оно не возникает в одночасье, а как раз наоборот.

© Unsplash

Завоевать доверие окружающих - это долгий процесс, требующий от вас труда и настойчивости. И ключ к завоеванию этого доверия заключается в вашей способности выполнять то, что вы обещаете.

Видео дня

Когда вы неуклонно выполняете свои обещания, вы заставляете свои слова отражать то, что должно произойти в какой-то момент в будущем.

Напротив, когда вы не выполняете свои обещания, ваше слово теряет ценность. Окружающие теряют уверенность в том, что вы говорите, и, как следствие, доверие к вам.

"Несовпадение ожиданий и реальности – это ключевая причина возникновения многих конфликтов. Мы даже не замечаем, как часто своими пустыми обещаниями создаем ожидания у других людей, не выполняем их, что приводит к разногласиям", - отмечает Екатерина Добронравова, психолог, эксперт по психосоматике, трансформационный коуч.

Много раз мы обещаем что-то, чтобы хорошо выглядеть в настоящий момент, и не осознаем, что когда проходит время и мы свои обещания не выполняем, мы остаемся хуже, чем если бы мы вообще ничего изначально не обещали изначально. Лучше не обещать, чем обещать и не выполнять.

Однако существуют несколько ключевых моментов, которые помогут вам сдерживать свои обещания или, по крайней мере, помогут не обещать так легко.

1. Осознайте свои ограничения

Хотя это может показаться нелогичным, многие люди не выполняют своих обещаний, потому что думают, что они очень хорошо их выполняют. Такие люди воспринимают искаженную реальность, которая мешает им осознать те моменты, когда они нарушили свое слово. Со своей точки зрения они всегда выполняют то, что говорят. Однако с точки зрения других, это не так.

Каждый время от времени нарушает какое-то обещание. Начните понимать, что вы тоже это делаете, постарайтесь определить подобные ситуации, чтобы не повторять их в будущем. Деловой разговор.

2. Подумайте дважды, прежде чем что-то обещать.

Забавно, как много людей испытывают проблемы с уверенностью в себе или безопасностью. Однако когда дело доходит до выполнения обещаний, происходит обратное. Мы грешим излишней самоуверенностью в том, что говорим. И если мы вдобавок пообещаем что-то в субботу вечером, безопасность возрастет в геометрической прогрессии. К примеру, после вечеринки с друзьями мы можем на следующий день запланировать совместную поездку куда-то с утра пораньше (допустим, на рыбалку). Естественно, если вечеринка закончилась под утро, этого не произойдет. Никто просто не встанет. Однако в момент обещания мы могли бы поклясться на Библии, что сделаем это. Уверены, что и с вами когда-нибудь случалось что-то подобное.

Ваша энергия, ваши возможности и ваше время ограничены. Прежде чем что-то обещать, спросите себя, сможете ли вы это выполнить. Ничего не обещайте, если ответом не будет решительное "Да".

"Пример первый. Вы пообещали подруге выпить вместе кофе в конкретный день недели. Но закрутились и забыли. А подруга обиделась.Пример второй. Сотрудник считает, что не имеет права отказать своему руководителю в выполнении дополнительной задачи к определенному сроку. Он дает обещание, хотя не имеет ни временных ресурсов, ни соответствующих навыков. В итоге к нужной дате задача оказывается не выполненной", - поясняет Екатерина Добронравова.

Научитесь говорить "нет"

Иногда мы вынуждены что-то обещать, хотя на самом деле не можем или не хотим этого делать. Когда кто-то просит нас о помощи, нам очень трудно ответить "Нет". Мы знаем, что этот человек обратился к нам, потому что уважает нас и считает, что мы можем ему помочь, а мы, в свою очередь, хотим, чтобы так и оставалось. Вы должны понимать, что не можете и не должны нравиться всем.

Согласно эволюционным теориям, тысячи лет назад наше выживание в основном зависело от групповой интеграции.

В те времена отказ мог стоить нам жизни. Сегодня общество эволюционировало, однако мы по-прежнему сохраняем потребность радовать других любой ценой, даже если наша жизнь не находится в опасности.

Прежде, чем что-то пообещать, спросите себя, действительно ли вы сможете выполнить обещанное, советует Екатерина Добронравова:

"Проверить себя можно по трем пунктам:

1. Вы хотите это сделать? Если нет желания, то неминуемо возникнет внутреннее сопротивление, которое помешает выполнить обещанное.

2. Достаточно ли у вас временных ресурсов на выполнение этого обещания?

3. Умеете ли вы делать то, что собираетесь обещать? Например, вызываетесь помочь другу отремонтировать машину, но при этом ни разу в своей жизни не делали этого.

Спросите себя, а зачем я сейчас это обещаю, какую цель я преследую. Честный ответ позволит выявить ваши истинные потребности. Определите свое истинное намерение и вы поймете, что именно находится в основе вашего обещания. Возможно, вы хотите показаться хорошим. Возможно, вы боитесь показаться плохим. Возможно, вам очень дорог этот человек, поэтому вы даете ему обещание, не проверяя, сможете ли его выполнить, отмечает эксперт.

Как только вы увидите истинную цель, вы сможете работать с ней напрямую.

Если вы боитесь показаться плохим человеком, то лучше строить диалог так: “Я боюсь тебя расстроить, но …”, “Я боюсь, что ты воспримешь болезненно, но …”. Это будет честнее, чем обнадеживать и не выполнять обещанное.Если вы хотите показаться классным сотрудником, то хотя бы обозначьте риски.

Например: “Да, я очень хочу выполнить этот проект, но мне нужно больше времени и дополнительные навыки”.

Главное не бойтесь отказывать, если вы не сможете выполнить то, о чем вас просят.

"Если вы сомневаетесь в том, что можете выполнить обещание – прямо скажите об этом. Лучше откровенно объяснить причины, по которым вы не можете выполнить обещание, чем не сдержать его вовсе. Поэтому начните брать паузы, прежде чем согласиться на просьбу – это даст вам время сориентироваться. Просто заведите себе правило в ответ на просьбы говорить «мне надо подумать». Постепенно ивы сами и окружающие привыкнут к этому, тогда вы поймете, что больше не чувствуете напряжения, когда вас о чем то просят", - добавляет психолог Олеся Пономарева.

4. Наказывайте себя, когда не выполняете обещание

Дело не в том, чтобы бить себя кнутом каждый раз, когда нарушаете свое слово, но, по крайней мере, постарайтесь почувствовать себя немного плохо. Есть люди, у которых невыполнение своего слова не вызывает никаких угрызений совести. Как следствие, они обещают что угодно, а затем практически никогда не выполняют этого. В краткосрочной перспективе они получают награду за то, что хорошо выглядят, однако в долгосрочной перспективе их слова теряют ценность. Выполнение того, что вы обещаете, должно стать для вас чем-то важным. Таким образом, вы будете обещать только то, что вы сможете выполнить.

Прикидывая возможности, не забывайте о своих личных делах. Не стоит задвигать свои интересы в дальний угол. Ваши потребности никуда не рассосутся. А вот добавить вам раздражения, злости и обид на окружающих вполне себе могут, отмечает Олеся Пономарева.

5. Устанавливайте разумные сроки выполнения обещаний

Не давайте согласие, если это заставит вас спешить и суетиться. Этим вы избавите и себя, и вашего просителя от излишнего стресса.

6. Следите за тем, чтобы ваши обещания не наслаивались друг на друга

Это поможет вам избежать перегрузки и повысит вероятность их выполнения.

"Здесь помогает планирование. Заведите ежедневник или специальное приложение, это убережет вас от накладок. К тому же сказать «нет», видя, что время уже занято, гораздо легче. Это как будто снимает с нас чувство вины за свой отказ", - объясняет психолог.