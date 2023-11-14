Как цвета блюд влияют на наше восприятие вкуса

Вы действительно едите то, что вам нравится на вкус? Или то, что нравится вам по цвету? О психологии цвета во вкусовых предпочтениях - в статье "Клео".

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Неожиданно, но факт: в выборе блюда, которое мы съедим, важную роль играет не только аромат и вкус, но и цвет, а, точнее, – психология цвета. Да-да. И на этой известной маркетологам аксиоме строятся сюжеты многих рекламных роликов. Вы ведь не чувствуете аромат бургера с экрана ТВ? Но почему-то вы его очень хотите съесть, когда видите.

Цвет еды влияет на настроение, аппетит, вкусовые ощущения. Задолго до того, как мы начнем жевать салат из тарелки, он уже вызывает определенные вкусовые "чувства". О чем речь? И как цветовая гамма блюд может влиять на наше восприятие вкуса?

Оказывается, существует некий рейтинг цветов в блюдах, так называемая психология цвета. Например, самые "съедобные" – это оттенки красного, желтого, оранжевого и зеленого. Красный цвет будоражит аппетит и разогревает его, вызывает желание съесть больше. Оранжевый – теплый и приятный глазу цвет ассоциируется с энергией солнца. Это самое желаемое для человека со времен ее происхождения. Желтый – дает ощущение радости и оптимизма, пробуждает аппетит. Зеленый – это всегда про спокойствие и надежность. Пищу зеленого цвета сложно переесть.

Психология цвета называет самым "несъедобным" цветом черный. Это цвет аскетизма, подавляющий аппетит. Также синий цвет является "несъедобным", он вызывает апатию. Это, скорее, про свежесть, но не про насыщение. Также редко встречается в блюдах фиолетовый вкус – его не особенно желает вкусить наше зрение. Причина в особом спектре фиолетового, который может вызывать эмоциональные качели и давать ощущения самые непредсказуемые – от радости до агрессии.