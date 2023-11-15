Безответная любовь: почему чувства не взаимны

Что такое безответная любовь, хорошо известно подавляющему большинству представительниц прекрасного пола. Часто мы встречаемся с первым опытом такого чувства еще в школе.

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Романтически настроенные особы могут без памяти влюбиться в старшеклассника или даже учителя. В зрелом возрасте невзаимные чувства встречаются не реже. Такие эмоции обычно базируются на фантазиях, но им сопутствуют все этапы переживаний.

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Почему любовь бывает невзаимной и как перебороть тоску, разбирается женский журнал kleo.ru.

Травмы из детства

В первую очередь, нужно понять, насколько часто вы влюбляетесь без взаимности со стороны объекта вашей страсти. Велика вероятность, что человек сам выбирает себе тех, кто заведомо вряд ли ответит взаимностью. Как это часто бывает, подобные проблемы могут быть приветами из детства. Например, если ребенку в детстве не хватало любви и ласки мамы или папы, и он выбивался из сил, чтобы получить одобрение «холодного» родителя, такая модель может быть перенесена во взрослую жизнь. Проще говоря, женщина специально выбирает недоступных мужчин, чем-то похожих на отца, и тщетно пытается привлечь их внимание.

Страх перед крахом отношений

Также выбор недоступного партнера в качестве объекта воздыханий может быть объяснен тем, что женщина в принципе боится вступать во взаимные, полные любви отношения. Возможно, у нее был негативный опыт, когда такая любовь закончилась болезненным расставанием. Очевидно, что безответные чувства никогда не перерастают в полноценные отношения, а значит они не только не будут приносить радость, но и не способны ранить.

Боязнь слиться с партнером

Еще одной проблемой современности является своего рода излишняя впечатлительность некоторых женщин при изучении новомодных подходов к построению жизни и отношений. Часто полноценная любовь подразумевает полное и взаимное слияние с возлюбленным. Однако для убежденных карьеристок и «излишне независимых женщин» такое развитие событий не является желаемым. Женщина подсознательно боится стать половинкой другого человека, потому что убеждена в том, что должна быть исключительно самостоятельной и ни от кого независящей «стальной леди».

Азарт завоевания

Также склонности испытывать чувства к недоступным мужчинам могут быть продиктованы азартностью женщины. В таком случае ее в первую очередь интересует возможность доказать себе, что она способна соблазнить любого. Обычно такое поведение характерно для девушек с серьезными комплексами, которые начинают концентрироваться на борьбе с ними в ущерб реальной, здоровой жизни.

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