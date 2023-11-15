Психолог Ладейщикова поведала о причинах панических атак

Паническая атака происходит из-за внешней причины, которая уже давно существует в жизни человека, сообщает психолог Светлана Ладейщикова.

В беседе с “Мослентой” она рассказала, что мгновенный страх может быть катализатором панической атаки, но не ее причиной.

Психолог отметила, что зачастую именно стресс приводит к паническим атакам. Когда человек постоянно напуган, ему не хочется смотреть на окружающий мир. Поэтому он замыкается в себе и пытается внушить мысль, что все в порядке.

По словам Ладейщиковой, многие предпочитают не думать о своих проблемах, поэтому внутреннее напряжение со временем только увеличивается.

Найден способ избавиться от приступа паники за несколько минут

Однако они не решаются, если просто закрыть на них глаза. При таком раскладе в крови скапливается большое количество адреналина, который рано или поздно выбрасывается, приводя к панической атаке.

Психолог говорит, что в этот момент включается естественная реакция организма “бей, беги, сдавайся”. Так как адреналина скапливается слишком много, это приводит к дисбалансу в организме, заключила эксперт.

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