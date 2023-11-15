Паническая атака происходит из-за внешней причины, которая уже давно существует в жизни человека, сообщает психолог Светлана Ладейщикова.

В беседе с “Мослентой” она рассказала, что мгновенный страх может быть катализатором панической атаки, но не ее причиной.

Психолог отметила, что зачастую именно стресс приводит к паническим атакам. Когда человек постоянно напуган, ему не хочется смотреть на окружающий мир. Поэтому он замыкается в себе и пытается внушить мысль, что все в порядке.

По словам Ладейщиковой, многие предпочитают не думать о своих проблемах, поэтому внутреннее напряжение со временем только увеличивается.

Однако они не решаются, если просто закрыть на них глаза. При таком раскладе в крови скапливается большое количество адреналина, который рано или поздно выбрасывается, приводя к панической атаке.

Психолог говорит, что в этот момент включается естественная реакция организма “бей, беги, сдавайся”. Так как адреналина скапливается слишком много, это приводит к дисбалансу в организме, заключила эксперт.