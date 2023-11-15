Почему не стоит возвращаться к бывшим

Дела амурные, к сожалению, иногда заканчиваются расставанием. Некогда влюбленные удаляют номера друг-друга, избегают встреч и даже сжигают совместные фото.

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Правда, у романа порой бывает продолжение, и вот уже ваш бывший с охапкой цветов заканчивает рисовать мелком сердечко на асфальте у подъезда. Случается и так, что инициатором возобновления отношений становится девушка, которая невзначай ставит лайки или случайно оказывается с экс-бойфрендом в одной кофейне или спортзале. В данной статье постарались разобраться, почему возвращать бывшего плохая идея.

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Есть несколько причин, почему этого делать не стоит, даже если кажется, что на это раз партнер уж точно изменился.

Газлайтинг

Если ваш бывший постоянно прибегал к различным манипуляциям, возвращаться к нему точно не стоит. Есть вероятность, что спустя время после возобновившихся и счастливых отношений он снова заставит вас сомневаться в собственном здравомыслии. Сюда можно отнести фразы по типу "я такого не говорил", "я же пошутил" или "ты сама виновата, что я так поступил".

Постоянная критика

Пожалуй, любой человек начнет сомневаться в собственной привлекательности, если эта мысль постоянно исходит от партнера. Это относится и к ссорам. Да, мы можем не соглашаться друг с другом, однако есть большая разница между фразами "ты не права" и "ты тупая". Говоря такие вещи девушке, мужчина самоутверждается за ее счет, и, скорее всего, это будет повторяться.

Измены

Самым неприятным в изменах считается то, что девушки часто ищут причину проблемы именно в себе, а не в неверном партнере. К сожалению, мимолетное удовольствие для него является важнее ваших чувств и переживаний. Поэтому лучше избавиться от такого человека и навсегда вычеркнуть его из жизни, даже если он слезно просит о прощении. Скорее всего, измены будут продолжаться.

Планы на будущее

Бывают ситуации, когда вы с партнером имеете разные взгляды на совместную жизнь в будущем. К примеру, вы мечтаете о детях, а он, наоборот, не желает становиться отцом. В таких случаях после расставания следует тысячу раз подумать, готовы ли вы пожертвовать желанием завести ребенка. В последствии от партнера можно услышать: "я тебя предупреждал". В данной ситуации он, по сути, окажется прав, а вы вновь разочаруетесь.