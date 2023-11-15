Названы простые способы справиться с сезонной депрессией

Уменьшить симптомы сезонный депрессии помогут соблюдение режима и запланированный отпуск на весну. Эти и другие способы справиться с межсезонной хандрой подсказала практикующий психотерапевт Эрин Ридель, пишет издание Business Insider.

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Психотерапевт отметила, что большинство приемов для улучшения эмоционального состояния осенью и зимой просты: нужно вовремя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чаще гулять на свежем воздухе и разрешить себе отдыхать. «Даже если работа и другие обязанности не позволяют поддаться желанию впасть в спячку до весны, дайте себе немного простоя — это нормально. Используйте это время для восстановления и размышлений», — посоветовала Ридель.

Еще одним эффективным способом избавиться от уныния в конце осени и зимой специалистка назвала планирование приятных мероприятий, предвкушение которых будет согревать и радовать. Это может быть путешествие, которое давно откладывалось, поход на концерт любимой группы или вечеринка с близкими людьми, говорит Ридель. По ее словам, лучшим временем для таких планов будет конец зимы или начало весны, так как в этот период ожидание тепла становится особенно тягостным.