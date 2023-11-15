Мужчинам назвали способы научиться понимать женщин

Психотерапевт Эрик Фитцмедруд, консультирующий мужчин по вопросам отношений с противоположенным полом, назвал правила, которые помогут им научиться лучше понимать женщин. Советы специалиста опубликовало издание HuffPost.

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Прежде всего Фитцмедруд призвал не настаивать на сексе, если партнерша отказывается от него, ссылаясь на усталость или любую другую причину. По его словам, даже если упреки и уговоры помогут добиться желаемого, в конечном итоге такой способ поведения снизит влечение женщины к мужчине. «Постарайтесь контролировать эмоциональную реакцию на отказ, иначе закрепится негативный паттерн и любое ваше приглашение к сексу будет вызывать отрицание», — объяснил Фитцмедруд.

Второй совет психотерапевта мужчинам — не спорить с женщиной, если она говорит, что чувствует угрозу своей безопасности. По мнению специалиста, в этой ситуации защита своей точки зрения лишь усугубит ситуацию, поэтому лучше извиниться и изменить поведение.

Кроме того, при общении с женщинами Фитцмедруд призвал мужчин помнить, что отсутствие отказа не означает согласие. Он посоветовал задавать вопросы так, чтобы получить понятный и ясный ответ. При этом специалист напомнил, что право на отказ есть не только у женщин, но и у мужчин, поэтому если ситуация вызывает дискомфорт, следует сказать «нет» и не менять мнение из-за давления или манипуляций.