Как различается мужская сексуальность в разном возрасте

Психологи пояснили, в чем особенность каждого этапа жизни мужчины

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Не секрет, что мужская и женская сексуальность невероятно сильно отличаются друг от друга. Взять, к примеру, пик сексуальности у мужчины и у женщины — в этом моменте мы в принципе не совпадаем, из-за чего могут возникать конфликты внутри уже сложившейся пары. Мы решили поговорить со специалистами и готовы рассказать, какие этапы психосексуального развития проходит каждый представитель сильного пола.

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Основные этапы

Несмотря на то, что сексуальность любого человека формируется с рождения, явное пробуждение сексуального желания, которое большинство уже начинает пытаться удовлетворить с помощью партнера, можно считать с подросткового возраста. «Возраст от 13—14 до 20 лет характеризуется гормональными изменениями, и выбор партнера в этот период может быть неосознанным и под влиянием подростковых импульсов», — говорит психолог Михаил Сорокин. Уже ближе к 20 годам мужчина стремится к самоопределению, о чем нам рассказала Мариам Фатуева, клинический психолог.

«Мужчина начинает искать свое место в жизни, как и искать понимание своей сексуальности. Он только на пути определения приоритетов и ценностей. Гормоны в это время бушуют, и мужчина ищет больше физической близости с партнером, как доказательства своей мужественности, очень болезненно принимая отказы от женщин. А если влюбляется, то безумно и страстно, часто болезненно. В этот период может быть частая смена партнеров, непреодолимое желание секса, безумства и безрассудство».

Бывает и так, что мужчина находится на этапе самоопределения до 25 лет. «В этом возрасте мужчины обычно испытывают сильное сексуальное влечение и стремятся к авантюрам. Важным фактором является уровень тестостерона, который достигает пика в этот период», — заявляет Алена Широбокова, психолог.

Этап зрелости (примерно до 40 лет)

Чем ниже уровень тестостерона, тем спокойнее становится мужчина, в первую очередь, в сексуальном плане. В районе 30—40 лет сильный пол начинает брать свою интимную жизнь под серьезный контроль.

«В этом возрасте мужчина становится более уверенным в себе и своих способностях, становится более степенным, умеет удовлетворить женщину в постели, для него это становится важным. Гормоны уже не диктуют ему выбор партнера. Мужчина осознанно выбирает себе женщину уже для создания семьи, критерии выбора основаны на духовных ценностях партнера. Мужчина стремится к самореализации и достижению поставленных целей. Задумывается о продолжении рода», — поясняет Мариам Фатуева.

И действительно, по статистике, в этом возрасте мужчины в нашей стране чаще всего создают семьи или, по крайней мере, определяются с партнершей. «В этот период чаще задаешься вопросами: "Что я чувствую? Комфортно ли мне с человеком? Какие ощущения в теле рядом с ним? Как чувствует он себя рядом со мной?» — говорит Михаил Сорокин.

Этап зрелости и старости

Период от 40 примерно до 60 лет многие мужчины переживают особенно остро. На этот этап приходится серьезный кризис, с которым можно справиться чаще всего при помощи специалиста. Однако для женщины некоторое замедление сексуальной активности мужчины в этом возрасте несет свои плюсы. «Мужчина может стать более чутким к партнерше, больше уделять внимание прелюдиям и эмоциональному состоянию. Он может более глубоко понять свои сексуальные предпочтения и сделать секс более качественным. Сексуальность остается важной частью их жизни. Возможно, они становятся более внимательными к своим потребностям и сексуальным предпочтениям, а также более способными к эмоциональной близости с партнером», — комментирует Алена Широбокова. К негативным сторонам данного этапа также можно отнести желание мужчины поддержать свою самооценку сексуальными приключениями на стороне. «В этот период часто происходят измены, размышления о том, с той ли женщиной живу, о том, что молодость уходить. Часто мужчины в таком возрасте впадают в депрессию. Смена партнеров и измены могут происходить от осознания неминуемого увядания», — поясняет Мариам Фатуева.

В целом, нельзя сказать, что мужская сексуальная активность ограничена определенным возрастом, как говорит Михаил Сорокин: «Взрослая сексуальная мотивация не заканчивается после завершения гормонального периода или завоевания кого-то. Каждый новый день предоставляет возможность узнать партнера еще лучше, включая сексуальный аспект. Это бесконечный процесс».