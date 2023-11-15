Почему возникает чувство одиночества и как с ним справиться

Человеку свойственно искать контакт, общение и понимание. Однако в современном мире многие сталкиваются с чувством одиночества даже в окружении людей. Почему так происходит и как с этим справиться, «Вечерней Москве» рассказала психолог Лия Ли.

© Вечерняя Москва

По ее словам, следует разграничить два понятия: «чувство одиночества» и «физическое состояние одиночества». Хотя они могут пересекаться, их важно различать.

Видео дня

Чувство одиночества

Это эмоциональное состояние. Человек может ощущать глубокое чувство изоляции или отчуждения, даже будучи окруженным людьми. Чувство одиночества связано с потребностью в социальной связанности. Это ощущение того, что нет глубокой эмоциональной связи или понимания с окружающими. Может возникать даже в присутствии других. Человек может чувствовать себя одиноким в толпе на вечеринке или даже в отношениях. Оно очень индивидуально. Что вызывает чувство одиночества у одного человека, может не вызывать его у другого.

Физическое одиночество

Описывает физическое состояние, когда человек находится вдали от других людей. Не всегда сопровождается чувством одиночества. Многие люди ценят моменты уединения и используют их для релаксации, медитации или сосредоточенной работы. Может быть временным или длительным. Например, кто-то может провести день один, наслаждаясь своим хобби, тогда как другой человек может жить один годами. Некоторые люди активно ищут моменты уединения, чтобы «отключиться» от социального шума и восстановить свои эмоциональные силы.

— Важно понимать, что одиночество как эмоциональное состояние может иметь негативное воздействие на психическое и физическое здоровье, тогда как время, проведенное в одиночестве, может быть как благоприятным, так и негативным, в зависимости от контекста и индивидуальных потребностей человека, — подчеркнула Ли.

Почему возникает чувство одиночества

По мнению психолога, чувство одиночества в толпе — это явление, известное многим людям. Причины его возникновения могут быть разными:

Отсутствие глубоких связей

Быть окруженным людьми не всегда означает наличие настоящего общения. Можно общаться с десятками людей ежедневно, но не испытывать глубокой связи или понимания с кем-либо из них.

Внутренний мир и внешний мир

Человек может иметь множество внутренних переживаний, которые он никак не выражает. Если окружающие не осведомлены о его чувствах или мыслях, это может создать ощущение изоляции.

Современные технологии

Социальные сети, мессенджеры и другие средства общения могут создавать иллюзию общения, но в реальности отодвигать людей друг от друга, делая их менее открытыми и доступными для личного общения.

Самооценка и уверенность

Люди, страдающие низкой самооценкой или неуверенностью в себе, могут чувствовать себя изолированно, даже будучи в обществе, так как им сложно преодолеть дискомфорт, чтобы знакомиться и общаться.

Чрезмерная загруженность

В современном мире люди часто перегружены работой, обязанностями, информацией. В такой атмосфере может возникать чувство, что нет времени или сил на настоящие человеческие отношения.

Эмоциональные причины

Депрессия, тревога и другие психические расстройства могут вызывать чувство одиночества, даже если фактически человек находится в окружении других людей. С этими причинами обязательно необходимо обращаться к психотерапевтам с медицинским образованием.

— Важно осознать, что чувство одиночества — это не редкость и не аномалия. Это часть человеческого опыта, с которой можно и нужно работать, чтобы найти гармонию в отношениях с окружающим миром, — отметила психолог.

Как справиться с чувством одиночества

Ли также поделилась рекомендациями, которые помогут преодолеть одиночество и обрести чувство сопричастности с другими:

Признание чувств

Прежде всего, признайте свои чувства. Не игнорируйте их и не отвергайте. Понимание того, что вы чувствуете одиночество, — это первый шаг к его преодолению.

Анализ причин

Попробуйте определить, что вызывает ваше чувство одиночества. Может быть, вы чувствуете отсутствие глубоких связей? Или вы столкнулись с изменениями в жизни, которые привели к эмоциональному отчуждению?

Установление контакта

Постепенно стройте глубокие отношения. Это может начаться с простого общения с коллегами, соседями или с участия в общественных мероприятиях. Главное — искать общение с людьми, которые разделяют ваши ценности и взгляды на мир.

Группы поддержки

Существуют группы поддержки для людей, которые сталкиваются с проблемой одиночества. Участие в таких группах может помочь вам почувствовать себя менее одиноким и обрести понимание.

Работа с психотерапевтом

Профессиональная помощь может быть неоценимой при работе с глубоким чувством одиночества. Терапевт может помочь вам понять корни вашего чувства и разработать стратегии его преодоления.

Самозабота и саморазвитие

Занимайтесь тем, что приносит вам радость и помогает расти как личности. Это может быть чтение, хобби, спорт или обучение новым навыкам. Уделяя внимание себе, вы можете чувствовать себя менее одиноким.

Волонтерство

Помощь другим часто помогает справиться с чувством одиночества. Волонтерство может предложить вам возможность соединиться с другими и чувствовать, что вы делаете что-то ценное для общества.

Открытость к новым отношениям

Не бойтесь быть открытыми для новых знакомств и отношений. Иногда одна случайная встреча может привести к глубокой и значимой связи.