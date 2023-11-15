Чужой среди своих: почему возникает чувство одиночества и как с ним справиться
Человеку свойственно искать контакт, общение и понимание. Однако в современном мире многие сталкиваются с чувством одиночества даже в окружении людей. Почему так происходит и как с этим справиться, «Вечерней Москве» рассказала психолог Лия Ли.
По ее словам, следует разграничить два понятия: «чувство одиночества» и «физическое состояние одиночества». Хотя они могут пересекаться, их важно различать.
Чувство одиночества
Это эмоциональное состояние. Человек может ощущать глубокое чувство изоляции или отчуждения, даже будучи окруженным людьми. Чувство одиночества связано с потребностью в социальной связанности. Это ощущение того, что нет глубокой эмоциональной связи или понимания с окружающими. Может возникать даже в присутствии других. Человек может чувствовать себя одиноким в толпе на вечеринке или даже в отношениях. Оно очень индивидуально. Что вызывает чувство одиночества у одного человека, может не вызывать его у другого.
Физическое одиночество
Описывает физическое состояние, когда человек находится вдали от других людей. Не всегда сопровождается чувством одиночества. Многие люди ценят моменты уединения и используют их для релаксации, медитации или сосредоточенной работы. Может быть временным или длительным. Например, кто-то может провести день один, наслаждаясь своим хобби, тогда как другой человек может жить один годами. Некоторые люди активно ищут моменты уединения, чтобы «отключиться» от социального шума и восстановить свои эмоциональные силы.
— Важно понимать, что одиночество как эмоциональное состояние может иметь негативное воздействие на психическое и физическое здоровье, тогда как время, проведенное в одиночестве, может быть как благоприятным, так и негативным, в зависимости от контекста и индивидуальных потребностей человека, — подчеркнула Ли.
Почему возникает чувство одиночества
По мнению психолога, чувство одиночества в толпе — это явление, известное многим людям. Причины его возникновения могут быть разными:
Отсутствие глубоких связей
Быть окруженным людьми не всегда означает наличие настоящего общения. Можно общаться с десятками людей ежедневно, но не испытывать глубокой связи или понимания с кем-либо из них.
Внутренний мир и внешний мир
Человек может иметь множество внутренних переживаний, которые он никак не выражает. Если окружающие не осведомлены о его чувствах или мыслях, это может создать ощущение изоляции.
Современные технологии
Социальные сети, мессенджеры и другие средства общения могут создавать иллюзию общения, но в реальности отодвигать людей друг от друга, делая их менее открытыми и доступными для личного общения.
Самооценка и уверенность
Люди, страдающие низкой самооценкой или неуверенностью в себе, могут чувствовать себя изолированно, даже будучи в обществе, так как им сложно преодолеть дискомфорт, чтобы знакомиться и общаться.
Чрезмерная загруженность
В современном мире люди часто перегружены работой, обязанностями, информацией. В такой атмосфере может возникать чувство, что нет времени или сил на настоящие человеческие отношения.
Эмоциональные причины
Депрессия, тревога и другие психические расстройства могут вызывать чувство одиночества, даже если фактически человек находится в окружении других людей. С этими причинами обязательно необходимо обращаться к психотерапевтам с медицинским образованием.
— Важно осознать, что чувство одиночества — это не редкость и не аномалия. Это часть человеческого опыта, с которой можно и нужно работать, чтобы найти гармонию в отношениях с окружающим миром, — отметила психолог.
Как справиться с чувством одиночества
Ли также поделилась рекомендациями, которые помогут преодолеть одиночество и обрести чувство сопричастности с другими:
Признание чувств
Прежде всего, признайте свои чувства. Не игнорируйте их и не отвергайте. Понимание того, что вы чувствуете одиночество, — это первый шаг к его преодолению.
Анализ причин
Попробуйте определить, что вызывает ваше чувство одиночества. Может быть, вы чувствуете отсутствие глубоких связей? Или вы столкнулись с изменениями в жизни, которые привели к эмоциональному отчуждению?
Установление контакта
Постепенно стройте глубокие отношения. Это может начаться с простого общения с коллегами, соседями или с участия в общественных мероприятиях. Главное — искать общение с людьми, которые разделяют ваши ценности и взгляды на мир.
Группы поддержки
Существуют группы поддержки для людей, которые сталкиваются с проблемой одиночества. Участие в таких группах может помочь вам почувствовать себя менее одиноким и обрести понимание.
Работа с психотерапевтом
Профессиональная помощь может быть неоценимой при работе с глубоким чувством одиночества. Терапевт может помочь вам понять корни вашего чувства и разработать стратегии его преодоления.
Самозабота и саморазвитие
Занимайтесь тем, что приносит вам радость и помогает расти как личности. Это может быть чтение, хобби, спорт или обучение новым навыкам. Уделяя внимание себе, вы можете чувствовать себя менее одиноким.
Волонтерство
Помощь другим часто помогает справиться с чувством одиночества. Волонтерство может предложить вам возможность соединиться с другими и чувствовать, что вы делаете что-то ценное для общества.
Открытость к новым отношениям
Не бойтесь быть открытыми для новых знакомств и отношений. Иногда одна случайная встреча может привести к глубокой и значимой связи.
Одиночество в толпе — сложное чувство, но с правильным подходом и усилиями его можно преодолеть. Главное — это искать истинное соединение с окружающим миром и не бояться просить помощи, когда это необходимо, заключила психолог.