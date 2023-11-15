Как перестать думать о человеке?

Навязчивые мысли о бывшем партнере или человеке, не отвечающем взаимностью, могут серьезно испортить качество жизни. Зацикленность мешает выполнению ежедневных задач, влияет на отношения с окружающими, словом, ломает сложившийся миропорядок. Но с навязчивыми мыслями можно бороться: как это лучше сделать, рассказывает «Лента.ру».

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Независимо от того, были ли отношения когда-то близкими или закончились неудачей, переживания могут преследовать человека, делая его заложником прошлого. Не будет большим преувеличением сказать, что многие из нас заходили на страницы бывших партнеров в социальных сетях. Зачастую такому поведению нет рационального объяснения, но это многое объясняет про нас и наши эмоции.

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Почему у людей появляются навязчивые мысли?

Как рассказала «Ленте.ру» психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова, во время влюбленности какой-то человек становится более значимым, чем все остальные, превращается для влюбленного в сверхценность.

«Когда мы имеем что-то значимое, у нас появляется острое желание это сохранить. Нам важно понять, какое значение мы имеем для любимого человека, поскольку эта личность, в свою очередь, удовлетворяет наши потребности быть любимым, быть значимым, отдавать любовь, получать любовь», — говорит эксперт.

Эти чувства не пропадают в момент расставания, как и мысли о любимом человеке — особенно если отношения с ним были длительными. По словам психолога Маргариты Ереминой, после разрыва человеку требуется преодолеть период горевания, у кого-то он занимает много времени — около года. Это не значит, что с человеком что-то не так, просто привязанность не может пройти одномоментно.

Кроме того, по мере сближения партнеров у них формируются общие ценности, вкусы и взгляды, другими словами — общая идентичность. Отдаляясь от возлюбленного или расставаясь с ним, человек начинает сомневаться в своей личности, погружаться в экзистенциальный кризис, так как созданная в отношениях идентичность разрушается. Появившаяся неопределенность рождает стресс и может даже способствовать проявлению признаков депрессии.

В итоге человек держится за свои чувства к ушедшему партнеру, у него появляются навязчивые мысли, и это отдаляет его от принятия реальности.

Что делать с негативными эмоциями?

1. Принять их

Первым делом следует понимать, что наши негативные эмоции, связанные, например, с разводом, являются нормальными, их не стоит стыдиться или подавлять. Принято считать, что необходимо позволить себе пережить горе, злость или разочарование. Даже разговор с близким человеком или психологом может помочь, так как очень важно делиться своими чувствами.

Кроме того, очень важно не пытаться объяснить негативное событие в жизни только собственными недостатками. Это простой, но зачастую неверный путь — он не позволяет полностью оценить ситуацию и сделать выводы.

2. Сосредоточиться на себе

Психолог Екатерина Красноштанова советует переключить внимание с прошлого на настоящее и будущее: найти новые занятия и интересы, которые будут определять конкретного человека, а не пару, через которую он раньше себя идентифицировал. В общем, жить дальше и идти вперед. «Постарайтесь использовать этот опыт для понимания своих потребностей, ценностей и предпочтений в отношениях. Будьте терпеливы с собой и дайте себе время для исцеления», — говорит она.

Принято считать, что в стрессовой ситуации следует сосредоточиться на своих достижениях, карьере, увлечениях и отношениях с друзьями и близкими. Новые впечатления помогут избавиться от навязчивых мыслей.

3. Уделять время саморефлексии и осознанности

Также ключевым элементом в борьбе с навязчивыми мыслями принято считать осознанность. Широко распространено мнение, что практики медитации и йоги могут помочь научиться управлять своим умом и эмоциями. Кроме того, уделите время размышлениям и саморефлексии, начните вести дневник, куда записывайте свои мысли и наблюдения за собой и окружающими.

"Где внимание — там и энергия. Старайтесь потихоньку договариваться со своей психикой переключаться, не ругать себя за навязчивые мысли о партнере, а понемногу отвоевывать это время для себя", — Евгения Морозова.

Как перестать думать о человеке?

Помимо работы над собой существует несколько приемов, которые также могут помочь.

Избегайте любых контактов с объектом переживаний.

Откажитесь от переписки, просмотра страниц в социальных сетях, встреч с общими друзьями и знакомыми.

Избавьтесь от вещей, которые напоминают о прошлых отношениях, не посещайте знаковые для вас обоих места. Откажитесь от привычек и ритуалов, сформировавшихся во время отношений.

Откажитесь от художественных образов, связанных с конкретным человеком. Речь идет про конкретную музыку, фильмы, спектакли, увеселительные мероприятия.

Постарайтесь сразу после расставания с любимым человеком не заводить новые отношения.

Вступать в случайную интимную связь также не рекомендуется.

Откажитесь от алкоголя и психоактивных веществ.

На самом деле не следует воспринимать рекомендации в качестве догмы. На первых порах эти советы могут помочь справиться с негативным эмоциональным фоном.

Если есть ощущение, что не справляетесь самостоятельно, то следует обратиться за помощью к профессионалам

Существуют анонимные службы, в которые можно позвонить, а также различные сервисы, работающие как на бесплатной, так и платной основе. Психологическая помощь зачастую включается в программы ДМС в крупных компаниях. Кроме того, с 1 июля 2023 года можно обратиться за помощью в кабинеты медико-психологической помощи в районных поликлиниках. Эта услуга предоставляется по ОМС.

Как перейти к новым отношениям?

Как отмечает Евгения Морозова, негативный опыт может сказываться и на будущих отношениях. «Когда у человека занижена самооценка в связи с детскими травмами и негативным опытом в подростковом и зрелом возрасте, то зачастую появляется тревога о том, что новые отношения могут быть травмирующими для него. Из-за этой тревоги возникают навязчивые мысли и состояния, которые не оставляют человека и рисуют ему негативный сценарий событий», — говорит эксперт.

По ее словам, не нужно проецировать предыдущий опыт на нынешние отношения, стоит опираться только на факты сегодняшнего дня.

«Убедительно вас прошу осознавать, что вы встречаетесь с другим человеком, который вас не травмировал, и тот опыт, который вы будете переживать с ним, будет совершенно иным», — говорит Евгения Морозова. Она добавляет, что вхождение в новые отношения прежде всего говорит о стрессоустойчивости, наличии опыта выживания.

Говорят, что влюбленность — это небольшое безумие. Мы постоянно думаем об этом человеке, фиксируемся на его желаниях, потребностях, отмечает специалист.

"Здоровые отношения — когда есть «я», «он»/«она», а есть «мы». И как бы ни хотелось утонуть в мыслях о партнере, о совместном времяпрепровождении нужно договариваться со своим любовным безумием и просто делать правильные действия: заниматься своей учебой, карьерой, спортом", — Евгения Морозова.

«Возможно, будет хотеться ничего не делать, а просто сидеть и думать об объекте своей влюбленности. В таком случае нужно просто брать себя за ручку и уговаривать жить своей жизнью. Через какое-то время фокус внимания будет потихонечку смещаться, вы будете договариваться со своей тревогой, как же "он"/"она" без меня живет, и психика потихоньку будет привыкать делать паузы в навязчивых мыслях», — подытожила Морозова.

Когда стоит обращаться за профессиональной помощью?

Если навязчивые мысли не уходят, то следует обратиться за помощью к специалистам. Профессиональный подход поможет разобраться с корнями проблемы и научить справляться с навязчивыми мыслями. Психолог сможет помочь разобраться с чувствами, разработать стратегии преодоления и обеспечить поддержку в процессе исцеления.

Что указывает на необходимость обратиться к психологу?

Постоянные негативные ощущения. Принято считать, что психологическая помощь рекомендуется, если человек постоянно ощущает тревогу, беспокойство или страх из-за навязчивых мыслей.

Повторяющиеся ритуалы. Если человек повторяет определенные действия или ритуалы в попытке справиться с этими мыслями, это может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), помочь в борьбе с которым смогут медикаментозные и терапевтические методы.

Депрессия. Навязчивые мысли могут вызвать депрессию, что несомненно скажется на качестве жизни. Диагностировать и назначить план лечения опять же сможет только специалист. Избегание ситуаций и мест. Если человек начинает избегать определенных ситуаций или мест из-за навязчивых мыслей, это также является признаком того, что стоит обратиться за помощью.

Отсутствие улучшений в течение длительного времени. Зачастую обращение к психологам служит уже крайней мерой. Но нужно четко осознавать, что если при попытке справиться с навязчивыми мыслями самостоятельно человек не видит для себя улучшений, то ему следует обязательно обратиться к профессионалу.

Чувство изоляции. Навязчивые мысли заставить чувствовать себя отчужденным от окружающего мира и близких людей. В таком случае тоже стоит обратиться к специалисту и поделиться с ним своими чувствами. Поддержка и понимание с его стороны могут помочь преодолеть это чувство изоляции.