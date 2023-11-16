4 причины, почему у женщины не получается достичь оргазма

Принято считать, что без стимуляции эрогенных зон во время секса разрядку получить не получится, но это не так. На качество, а иногда и вообще на наличие оргазма влияет психическое состояние женщины и то, что у неё на уме. И что конкретно может ей мешать, рассказала «Секрету фирмы» врач-психиатр и психотерапевт Кристина Вирт.

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По словам врача-психиатра, психотерапевта клиники «Медси на Ленинском проспекте» Кристины Вирт, есть четыре ситуации, которые в основном могут помешать женщине достичь пика во время секса.

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Психические расстройства, для которых нередко снижение либидо вроде депрессии или тревожности.

Невозможность «отключить голову» во время полового акта. В момент близости женщина может думать о том, как бы избежать случайной беременности, как успеть всё по дому, как она выглядит в данный момент и так далее. Из-за такого напряжения оргазма достичь бывает очень сложно.

Нереалистичные представления о сексе, о сексуальности, оргазме и другом.

Кристина Вирт – врач-психиатр, психотерапевт клиники «Медси на Ленинском проспекте»

«Эти убеждения способствуют сексуальной безграмотности и попытке получить удовольствие от того, что данному человеку удовольствие не приносит. Так, женщины, верящие в правильность только вагинального оргазма (которого не существует с точки зрения анатомии и нейробиологии оргазма) или в точку G, ждут оргазма непосредственно от фрикций и не подключают стимуляцию клитора».

Неготовность женщины в данный момент к половому акту. Для хорошего секса и оргазма необходимо возбуждение, которое нельзя вызвать по щелчку пальцев. Нужен определённый настрой, которого может не быть, и в таком случае добиться нужного отклика от организма сложно.

Борьба с психологическими барьерами

Можно ли как-то справиться с этими проблемами? Конечно, но над собой нужно работать, причём не только во время самого полового акта.

Кристина Вирт – врач-психиатр, психотерапевт клиники «Медси на Ленинском проспекте»

«Если есть сложности с желанием и возбуждением, если женщина находится в плену мифов о сексе, если есть бытовые переживания, то тогда психологическая работа проводится вне полового акта. Но она обязательно дополняется техниками, далеко не всегда связанными непосредственно с сексом, которые применяются уже во время полового акта».