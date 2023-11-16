Психолог назвала 5 признаков хронического угодничества

Доктор Джули Фрага, психолог из Сан-Франциско, пять признаков хронического угодничества, на которые следует обратить внимание. Об этом она сообщила в интервью The Wahington Post.

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Первым признаком психолог назвала чрезмерное оправдание. Это случается, когда человек извиняется снова и снова даже за небольшие ошибки или за то, что, возможно, не сделал ничего плохого. Зачастую это попытка не расстраивать никого.

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"Например, один из моих бывших пациентов сказал, что он извиняется каждый раз, когда задает вопрос своему начальнику, потому что "не хочет его злить".

Второй признак — принятие ответственности за чувства других людей. Некоторые чувствуют ответственность за чужую печаль, гнев или разочарование и пытаются "исправить ситуацию", даже если это причиняет им боль. Например, когда вы отменяете поездку на выходные, которую с нетерпением ждали, потому что ваш друг не хочет, чтобы вы ехали.

Вы также можете быть хроническим угодником, если предпочитаете соглашаться с человеком, даже если вам что-то не нравится.

Или же если вы говорите "да", чтобы избежать конфликта. Например, вы можете сказать "да" неумолимым требованиям своего начальника или "да" оплате вещей, которые вы не можете себе позволить.

Пятым признаком угодничества Фрага называет ощущение, что ваши потребности не имеют значения — когда человек часто верит, что его чувства и потребности не имеют значения. Часто такие люди придерживаются ложного убеждения, что это будет бременем или приведет к тому, что кто-то их бросит.

"Стремление угодить часто обусловлено страхом потери. Возможно, вы боитесь потерять чье-то уважение, привязанность или заботу. Или, что еще хуже, полностью потерять отношения".

Бороться с хроническим угодничеством доктор советует тремя способами: сочувствовать самому себе, пытаться чаще говорить "нет" и найти поддержку у психолога или близких.