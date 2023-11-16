Психологи объяснили, как сплетничать во благо

Ученые из Стэнфордского университета предположили, что сплетни помогают поддерживать общественный порядок. Исследователи не только подтвердили эту гипотезу, но и вывели три простых правила, соблюдение которых гарантирует, что ваше стремление посплетничать пойдет коллективу во благо.

© Super.ru

Подумайте дважды

Независимо от того, есть ли в ваших действиях злой умысел, задумайтесь, когда вы делитесь информацией и с кем. Возможно, рассказанная вами история по кому-то больно ударит? А может быть, наоборот, предотвратит нечто плохое? Убедитесь, что плюсы однозначно перевешивают возможный ущерб.

Не преследуйте выгоду

Если вы делаете это ради личной выгоды, остановитесь. В таком случае почти наверняка сплетни не принесут пользы. Форма сплетен, которую ученые нашли полезной, — это предостережение о поступках людей, которые вели себя антиобщественным образом. Да, вы судачите об их проступках за спиной, но они заслужили!

Не искажайте информацию