Не одиночество, а свобода: 3 причины оставаться не замужем

В океане стереотипов о женщине бесчисленное количество суждений. Ключевое из них гласит, что брак – это смысл жизни. Фраза "засиделась в девках" побуждает лишь закатить глаза. Общество так и норовит уколоть за отсутствие штампа в паспорте, однако за решением быть одной кроется не одиночество, а свобода.

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Есть как минимум 3 причины оставаться не замужем. Первая – независимость, которая проявляется во всем, даже в мелочах. Только ты решаешь, как провести выходные, что приготовить на ужин и готовить ли вообще, какую музыку слушать через колонку у себя дома.

Вторая причина – надежность. Улыбнись отражению в зеркале и пойми: сильнее тебя никто не полюбит, ну разве что собака. Пока замужние подруги ловят благоверных на изменах, радуйся. Ты у себя стабильно одна, а свобода твоя стихия.

Личный комфорт – это третий пункт в списке. Неужели стирать чужие носки и мыть горы грязной посуды так приятно? Выбирай, кто ты: бесплатная домработница в браке или незамужняя хозяйка своей судьбы.