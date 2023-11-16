Стоит ли искать серьезные отношения на сайтах знакомств

В этом году из России продолжили уходить некоторые зарубежные бренды и компании. Без VPN (а то и с ним) не работают отдельные соцсети и приложения, среди которых - популярная раньше площадка для знакомств Tinder. Наши соотечественники не растерялись и продолжили искать пару на других сайтах, в доступных соцсетях, а иногда и в офлайн-формате.

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Издание «Вести Подмосковья» узнало мнение специалистов о том, где сегодня лучше знакомиться с потенциальным мужем или женой.

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Нейрокоуч по эмоциональному интеллекту, бизнес-трекер, психолог Марина Винберг считает, что сайты знакомств продолжают открывать перед своими пользователями широкие возможности для поиска серьезных отношений.

«Благодаря сайту можно расширить круг общения и найти партнера, совместимого по интересам и ценностям. Но успех в поиске именно долгосрочных отношений с перспективой на семью всегда зависит от конкретных обстоятельств и самих пользователей», - отмечает она.

Среди главных преимуществ сайтов знакомств психолог Винберг выделила доступ к гораздо более широкому кругу людей, чем, например, связи через общих друзей. Кроме того, у пользователей появляется больше конкретных критериев при поиске избранника. Алгоритмы показывают наиболее подходящих собеседников, основываясь на информации в профиле.

Не всем заинтересованным в серьезных отношениях нравятся сайты знакомств. Некоторые уверены: там можно отыскать лишь мимолетные связи для развлечения.

«Всегда остается высокая вероятность, что по ту сторону экрана тоже есть мужчина/женщина, который/ая не особо верит в силу онлайн-знакомств, но все же пробует. Это гораздо лучше, чем ждать чуда от внешнего мира, не предпринимая никаких действий», - говорит сертифицированный коуч Виктория Белых.

Специалист не отметает и традиционные варианты: а вдруг? Можно попросить друзей познакомить с теми, кто есть в их окружении.

«Такой вариант я бы тоже рассмотрела. Друзья знают мои интересы и вкусы, могут примерно определить, кто мне понравится. Способ, конечно, сильно ограничен по сравнению с сайтами знакомств. Еще я бы активно ходила в гости, на различные мероприятия и тусовки. Не стоит исключать и формат быстрых свиданий. Главный плюс таких вечеров в том, что туда все приходят с одной целью, и это упрощает процесс», - делится коуч Белых.

А еще собеседница издания «Вести Подмосковья» предлагает не игнорировать сообщества по интересам. Тем, кто развивает свое дело, подойдут бизнес-нетворкинги, а любителям катания на серфе - сообщества серфингистов. Подобные клубы есть как в соцсетях, так и в офлайн-формате.

«Среди моих клиентов есть не одна прекрасная семейная пара, которая познакомилась именно онлайн. Человека, схожего по мироощущению, можно встретить в самом неожиданном месте: на светофоре, в очереди, в спортзале, в ресторане или в прямом смысле на улице», - напоминает психолог, системный семейный терапевт Ольга Мищенка.

В сети есть немало постов и статей с обсуждениями на тему того, можно ли найти мужа/жену на сайте знакомств.