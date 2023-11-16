Как подготовиться к Новому году без стресса

До Нового года осталось меньше двух месяцев. С одной стороны, нельзя сказать, что праздник уже на пороге, а с другой, этого времени как раз достаточно, чтобы подготовиться без суеты и с максимальным комфортом.

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Ведь часто бывает, что мы оставляем на последние недели и даже дни важные рабочие задачи, покупку подарков и продуктов к столу, и к моменту самого праздника у нас может не остаться сил и воодушевления, чтобы сполна им наслаждаться.

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Поэтому разумно отнестись к предстоящим праздничным мероприятиям как к проекту, для успеха которого нужно заранее продумать план и шаг за шагом выполнить его.

Плавное завершение рабочего года

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Обычно многие рабочие задачи, проекты и отчеты необходимо завершить до конца года. Рекомендуем не откладывать их на последнюю неделю, чтобы не пришлось перерабатывать вместо того, чтобы наслаждаться атмосферой праздника. Распределите такие дела в планере так, чтобы сделать их постепенно в течение всего оставшегося времени, а если это невозможно, постарайтесь закончить основную работу заблаговременно, оставив на самый конец декабря только завершающие штрихи. Возможно, придется ударно потрудиться в начале месяца, зато потом вы сможете посвящать больше времени приятным хлопотам и подготовке к празднику.

Лучший праздник — хорошо спланированный

Не имеет значения, как вы предпочитаете встречать Новый год: вместе с друзьями в каком-то интересном месте, в кругу семьи или, может быть, в путешествии или в уединении загородного дома. Главное — продумать все заранее, согласовать планы с теми, с кем хотите праздновать, заказать места в ресторане или путевки. Самое время задуматься над всеми этими вопросами сейчас, а не тогда, когда у близких людей уже появятся другие планы, а выбор придется делать по принципу «из того, что осталось».

Запасаемся подарками

Какой же Новый год без подарков? В эти праздничные дни мы не только получаем их, но и стараемся одарить всех, к кому испытываем теплые чувства. Приобретать подарки тоже лучше заблаговременно, это будет и спокойнее, и не придется переплачивать. Чтобы неспешно и с душой выбрать что-то для каждого близкого человека, не полагайтесь на свою память. Составьте список тех, кому хотите вручить подарки и не спеша подумайте, чем именно сможете порадовать своих друзей и близких. А потом начинайте покупать и заказывать эти подарки. Отдельно составьте списки тех, кого вы планируете поздравить по email или послать открытки, которые тоже уже можно купить и подписать, не откладывая на потом.

Составляем списки, чтобы ничего не забыть

Если вы планируете встречать Новый год дома или принимать гостей в новогодние праздники, то есть смысл составить список гостей, а также списки необходимых продуктов и напитков. Проверьте ваши запасы, будет обидно обнаружить, что нужный сироп закончился в тот момент, когда вы собираетесь удивить гостей своим фирменным коктейлем. Часть закупок тоже удобно сделать заранее, не дожидаясь ажиотажа в магазинах. Распределив предпраздничные хлопоты, как и рабочие задачи, на весь декабрь, не оставляя их все на последнюю неделю года, вы освободите себе время и силы для праздничных идей и вдохновения.

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Все планы и списки под рукой

Планировать меню и закупки можно прямо в вашем смартфоне в любую свободную минуту, даже в пробке по пути на работе. Для этого можно воспользоваться любым подходящим приложением.

Украшаем дом ближе к празднику