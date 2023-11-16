257 причин, чтобы жить: что делать, когда бытие невыносимо
Эксперты дали несколько советов.
Если спросить, знаете ли вы людей, которые закончили свою жизнь самоубийством, кто убивает себя наркотиками, алкоголем, изнуряет работой, часто получает травмы, попадает в аварии, теряет капиталы, страдает от депрессий или агрессивного поведения, думаю, каждый из вас ответит утвердительно.
К сожалению, люди, бродящие по кромке «аварийных люков» или попавшие в них, есть практически в каждой семье.
Что такое «аварийные люки»
«Аварийными люками» в психологии называется любое необдуманное и неосторожное поведение, способное привести к нанесению вреда жизни — своей или другого человека.
Всего существует три таких «запасных выхода» из жизни, три способа смерти — физической, социальной, ментальной: убить себя, убить другого, сойти с ума. Но кроме этих основных есть еще один, не такой очевидный, растянутый во времени, и оттого кажущийся не особо травматичным. Это избегание, бросание себя, обесценивание собственных выборов и потребностей.
У нас есть возможность выбирать, но мы можем ссылаться на судьбу, на высшие силы, на что угодно и не делать лучших для себя выборов.
Как возникает желание «уйти»
Почему одни люди справляются с жизнью, проживают и с достоинством выходят из самых сложных передряг, а другие готовы прервать ее, столкнувшись с трудностями? Здесь нет единого ответа, ведь каждый случай индивидуален. Но есть общая тенденция — при столкновении со стрессом и недостатке поддержки человек попадает в состояние тупика.
Именно там возникает «решение уйти». Оно формируется в раннем детстве под влиянием родительского послания «не живи», «не будь» и может транслироваться как на вербальном, так и на невербальном уровне. «За что только мне такой ребенок?!», «Глаза бы мои на тебя не смотрели!», «И зачем только я тебя родила!».
Добавьте к этому недовольные взгляды, укоры, ворчание, насмешки, физическое и психологическое насилие, игнорирование — и становится очевидным, как у малыша складывается понимание, что ему здесь не рады, он не ценен и не достоин любви. И когда накапливается напряжение, дистресс, который приводит в тупик, он принимает трагическое решение.
Алису в семье называли «киндерсюрпризом» — эта девочка решила неожиданно появиться в жизни двух молодых людей после вечеринки в студенческом общежитии. Когда ей было тринадцать, родители развелись. Мама приняла решение переехать с дочерью в другой город, и после этого жизнь Алисы круто изменилась.
Новая школа не принесла новых друзей. Наоборот, в новой школе она столкнулась с буллингом — «столичной выскочке» сразу решили показать ее место. Насмешки, обидные прозвища, куртка, которая оказалась в мусорном баке, кроссовки, которые подвесили к баскетбольной корзине на уроке физкультуры, — каждый день
Алиса шла в школу как на каторгу, а однажды не дошла. Сейчас она носит одежду с длинными рукавами, чтобы скрыть шрамы от порезов, едва не стоивших ей жизни.
Печально сознавать, что решение, жить или не жить, мы принимаем, находясь под властью «магического мышления» ребенка, и потом неосознанно несем его в свою взрослую жизнь.
Мать Полины — актриса. Периоды эйфории, когда она была веселой хохотушкой и лучшей подружкой для своей маленькой дочери, сменялись неделями апатии и депрессии. Тогда мама могла часами оставаться в постели, курить и переключать телеканалы. В такие дни Полина как будто переставала существовать для нее, и для той это было сродни смерти.
Шли годы, девочка выросла, вышла замуж, но счастливой жизни не получается и сейчас.
Недавно Полина выписалась из психиатрической клиники после очередного срыва на почве ревности.
Как закрыть «аварийный люк»
Неужели до конца дней мы обречены жить под влиянием детского решения? Спешу успокоить — не все так ужасно и безысходно.
Во-первых, предупрежден — значит вооружен. И с настоящего момента вы будете замечать «аварийные люки» и тех, кто собирается туда соскользнуть.
Во-вторых, «люки» можно и нужно закрывать так, как вы это сделали, увидев опасность на улице — вызывали бы техпомощь, задвинули крышку или огородили место, чтобы другим было заметно.
Лучше это делать с помощью психолога, с которым обсуждается и подписывается «антисуицидальный контракт», но при невозможности провести работу со специалистом можно сделать это самостоятельно.
Встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, произнесите вслух фразу: «Я в осознанном состоянии принимаю решение о том, что не лишу жизни себя, другого человека, не сойду с ума, не поврежу себя любым способом».
Прислушайтесь к себе — что вы чувствуете? Можно записать на листке бумаги и положить к себе в кошелек, сумочку, портмоне. Придумайте свой личный «план эвакуации» — что я буду делать, если столкнусь с невыносимостью бытия? Составьте «список самопомощи», пропишите пункты, что вы будете делать, если однажды выскочить из жизни покажется вам лучшим решением.
Укажите в списке простые действия: например, заварить и выпить чашку теплого чая, выйти в город к людям, включить любимую музыку, фильм или медитацию, обнять домашнего питомца, пойти на пробежку, заказать еду.
Заранее напишите текст или сделайте аудио- или видеозапись, где вы обращаетесь к себе с любовью и поддержкой. Подумайте о том, кто и что держит вас в этой жизни (дети, партнер, родители, работа, творчество). Запишите телефоны и адреса людей и организаций, к кому можно обратиться за поддержкой. Это может быть ваш психолог, телефон доверия, друзья, близкие люди. Вспомните о неиспользованных жизненных возможностях, нереализованных планах, незаконченных проектах.
«Аварийные люки» — это не свободный выбор. Мы не выбираем сокращать свою жизнь, мы и так знаем, что однажды умрем, выполнив свою биологическую задачу. Вряд ли стоит торопить смерть, пока у нас есть великий дар — жизнь.