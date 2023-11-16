257 причин, чтобы жить: что делать, когда бытие невыносимо

Эксперты дали несколько советов.

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Если спросить, знаете ли вы людей, которые закончили свою жизнь самоубийством, кто убивает себя наркотиками, алкоголем, изнуряет работой, часто получает травмы, попадает в аварии, теряет капиталы, страдает от депрессий или агрессивного поведения, думаю, каждый из вас ответит утвердительно.

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К сожалению, люди, бродящие по кромке «аварийных люков» или попавшие в них, есть практически в каждой семье.

Что такое «аварийные люки»

«Аварийными люками» в психологии называется любое необдуманное и неосторожное поведение, способное привести к нанесению вреда жизни — своей или другого человека.

Всего существует три таких «запасных выхода» из жизни, три способа смерти — физической, социальной, ментальной: убить себя, убить другого, сойти с ума. Но кроме этих основных есть еще один, не такой очевидный, растянутый во времени, и оттого кажущийся не особо травматичным. Это избегание, бросание себя, обесценивание собственных выборов и потребностей.

У нас есть возможность выбирать, но мы можем ссылаться на судьбу, на высшие силы, на что угодно и не делать лучших для себя выборов.

Как возникает желание «уйти»

Почему одни люди справляются с жизнью, проживают и с достоинством выходят из самых сложных передряг, а другие готовы прервать ее, столкнувшись с трудностями? Здесь нет единого ответа, ведь каждый случай индивидуален. Но есть общая тенденция — при столкновении со стрессом и недостатке поддержки человек попадает в состояние тупика.

Именно там возникает «решение уйти». Оно формируется в раннем детстве под влиянием родительского послания «не живи», «не будь» и может транслироваться как на вербальном, так и на невербальном уровне. «За что только мне такой ребенок?!», «Глаза бы мои на тебя не смотрели!», «И зачем только я тебя родила!».

Добавьте к этому недовольные взгляды, укоры, ворчание, насмешки, физическое и психологическое насилие, игнорирование — и становится очевидным, как у малыша складывается понимание, что ему здесь не рады, он не ценен и не достоин любви. И когда накапливается напряжение, дистресс, который приводит в тупик, он принимает трагическое решение.

Алису в семье называли «киндерсюрпризом» — эта девочка решила неожиданно появиться в жизни двух молодых людей после вечеринки в студенческом общежитии. Когда ей было тринадцать, родители развелись. Мама приняла решение переехать с дочерью в другой город, и после этого жизнь Алисы круто изменилась.

Новая школа не принесла новых друзей. Наоборот, в новой школе она столкнулась с буллингом — «столичной выскочке» сразу решили показать ее место. Насмешки, обидные прозвища, куртка, которая оказалась в мусорном баке, кроссовки, которые подвесили к баскетбольной корзине на уроке физкультуры, — каждый день

Алиса шла в школу как на каторгу, а однажды не дошла. Сейчас она носит одежду с длинными рукавами, чтобы скрыть шрамы от порезов, едва не стоивших ей жизни.

Печально сознавать, что решение, жить или не жить, мы принимаем, находясь под властью «магического мышления» ребенка, и потом неосознанно несем его в свою взрослую жизнь.

Мать Полины — актриса. Периоды эйфории, когда она была веселой хохотушкой и лучшей подружкой для своей маленькой дочери, сменялись неделями апатии и депрессии. Тогда мама могла часами оставаться в постели, курить и переключать телеканалы. В такие дни Полина как будто переставала существовать для нее, и для той это было сродни смерти.

Шли годы, девочка выросла, вышла замуж, но счастливой жизни не получается и сейчас.

Недавно Полина выписалась из психиатрической клиники после очередного срыва на почве ревности.

Как закрыть «аварийный люк»

Неужели до конца дней мы обречены жить под влиянием детского решения? Спешу успокоить — не все так ужасно и безысходно.

Во-первых, предупрежден — значит вооружен. И с настоящего момента вы будете замечать «аварийные люки» и тех, кто собирается туда соскользнуть.

Во-вторых, «люки» можно и нужно закрывать так, как вы это сделали, увидев опасность на улице — вызывали бы техпомощь, задвинули крышку или огородили место, чтобы другим было заметно.

Лучше это делать с помощью психолога, с которым обсуждается и подписывается «антисуицидальный контракт», но при невозможности провести работу со специалистом можно сделать это самостоятельно.

Встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, произнесите вслух фразу: «Я в осознанном состоянии принимаю решение о том, что не лишу жизни себя, другого человека, не сойду с ума, не поврежу себя любым способом».

Прислушайтесь к себе — что вы чувствуете? Можно записать на листке бумаги и положить к себе в кошелек, сумочку, портмоне. Придумайте свой личный «план эвакуации» — что я буду делать, если столкнусь с невыносимостью бытия? Составьте «список самопомощи», пропишите пункты, что вы будете делать, если однажды выскочить из жизни покажется вам лучшим решением.

Укажите в списке простые действия: например, заварить и выпить чашку теплого чая, выйти в город к людям, включить любимую музыку, фильм или медитацию, обнять домашнего питомца, пойти на пробежку, заказать еду.

Заранее напишите текст или сделайте аудио- или видеозапись, где вы обращаетесь к себе с любовью и поддержкой. Подумайте о том, кто и что держит вас в этой жизни (дети, партнер, родители, работа, творчество). Запишите телефоны и адреса людей и организаций, к кому можно обратиться за поддержкой. Это может быть ваш психолог, телефон доверия, друзья, близкие люди. Вспомните о неиспользованных жизненных возможностях, нереализованных планах, незаконченных проектах.