Психолог рассказал, как избежать стресса в осеннюю пору

Наступление осени и сокращение светового дня может сказываться на нашем самочувствии. Пасмурная погода и серые тона снижают настроение. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказывал, как снизить влияние смены времени года на свое состояние.

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На прием к столичному психологу обратился 33-летний Михаил с жалобой на периодически возникающие негативные эмоции и раздражение. Он связывал это с накопившимся напряжением на работе и дома, и, самое главное, с неумением нормально снимать стресс, получать разрядку. Наступление же осени только усилило эти ощущения.

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Общаясь со специалистом, Михаил смог найти такой формат отдыха, которой позволял бы с пользой и большим разнообразием проводить время после работы. Для этой цели были проанализированы интересы и увлечения, его личностные особенности, актуальные возможности разнообразить досуг, которые сам мужчина не замечал и не рассматривал как источник ресурса.

— Сейчас, когда я вижу новые возможности «сбросить пар», не копить усталость и негативные переживания, мне стало значительно легче преодолевать повседневные трудности. И даже осень уже не кажется такой мрачной — в ней появилась своя изюминка, — признался молодой человек.

— Стресс нередко возникает в нашей жизни. Даже близкие люди, семья или любимая работа могут периодически подкидывать причины для беспокойства. Накопившись, все эти сферы могут дать совместный отрицательный эффект, особенно проявляющийся в осенний период, когда к физиологическим изменениям в организме, связанным со сменой времен года, добавляются чисто психологические — дефицит ярких оттенков, увядание природы и т.д, — говорит Денис Хакимов.

Есть ряд приемов, помогающих скрасить или трансформировать этот период, чтобы он не вызывал столько негатива.

Будьте бережны к себе

Это должно стать основой здорового отношения к собственному метальному и физическому состоянию. Если устали или испытываете упадок сил, то стоит сделать перерыв в делах. К примеру, просто побыть наедине с собой дома в выходные, что особенно важно для чувствительных людей. А для того, чтобы научиться лучше понимать себя, уметь взаимодействовать со всеми проявлениями своей личности, следует посетить онлайн-занятие «Принятие себя», которое пройдет 18 ноября в 12:00.

Выделяйте время на отдых

Важно уметь снимать стресс приемлемыми способами, чтобы не навредить себе и не срываться в порыве гнева на окружающих. Этой цели служат как простые методы релаксации вроде медленного и глубокого дыхания, так и отвлечения на любимые занятия вроде хобби и общения с друзьями. С одной стороны, может показаться, что этого будет недостаточно, чтобы снизить напряжение, но подобные действия имеют накопительный эффект, дающий необходимую разрядку. А для того, чтобы лучше разбираться в механизмах стресса, понимать, как он работает, и научиться с ним совладать, можно посетить бесплатный вебинар «Что такое стресс и как с ним бороться?», который пройдет 22 ноября в 10:30.

Поддерживайте привычный образ жизни

В осенний период важно оставаться активными. Различные физические занятия вроде йоги, тренажерного зала или упражнений дома не только позволят держать форму, но и «сбросить пар». В свою очередь, лучше отказаться от простых и заманчивых антистрессовых методов вроде курения и алкоголя — на короткой дистанции они позволят расслабиться, но долгосрочный негативный эффект от них неминуем.

Разнообразьте свой путь до работы

Работа — та деятельность, которая занимает одно из ведущих мест в нашей жизни. Дорога до нее и обратно может быть достаточно долгой и порой утомительной, но это не значит, что данный промежуток нельзя использовать с толком. Очевидный вариант — прослушивание музыки или игра на смартфоне, чтение новостей. Но тут стоит быть аккуратным — информационный поток, особенно спозаранку, перегружает и утомляет. Его вообще лучше сократить до минимальных объемов.

Гораздо лучше для поездки подойдут какие-то образовательные видео и лекции. Они, во-первых, дают пищу для ума, открывают новые горизонты. Во-вторых, погрузившись в интересующую вас тему, время пройдет незаметнее. Чтение также скрашивает монотонность, благо можно использовать электронные книги, не занимающие много места, но вмещающие сотни прекрасных текстов.

Привнесите в повседневность что-то новое

Полезно разнообразить не только досуг, но и окружение. Это может быть перестановка в квартире или обновление интерьера с добавлением ярких красок и предметов, а также увеличение искусственного света взамен сократившемуся солнечному дню.

Вышли из метро? Попробуйте пройтись по другой улице. Это даст глазам новые впечатления, возможно, вы заметите какое-то интересное для вас место или кафе, в которое захотите сходить на выходных. Смена привычных маршрутов — отличный способ развития когнитивных способностей. А если вам интересна данная тема, и вы хотите «прокачать» свой мозг, присоединяйтесь к бесплатному вебинару «Мозг, эмоции, окружение: что говорят нейроученые?», который пройдет 23 ноября в 12:00.