Какие качества могут отвернуть от вас друзей

Друзья – важная часть жизни каждого человека. Благодаря окружающим нас близким людям мы можем легко справляться с вызовами судьбы, проще переживаем трудные моменты и чаще бываем счастливыми. Когда у человека много друзей, его можно считать настоящим счастливчиком. Близкие отношения с людьми делают нашу жизнь ярче и радостнее. Однако все мы неидеальны и можем проявлять не самые лучшие качества. При этом друзья, которые сильно нас любят и ценят, скорее всего, не станут указывать на некоторые негативные черты характера. Однако это не значит, что такие проявления не портят дружбу и общение. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие особенности характера не нравятся абсолютно всем и могут негативно сказаться на дружбе.

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Негативизм

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Разумеется, когда в жизни происходит страшная трагедия, например, разрыв с любимым, дорогая сердцу подруга на некоторое время превращается в жилетку для бурного потока слез. Однако проявление такой слабости допустимо только в по-настоящему исключительных ситуациях. Никто не любит вечных нытиков, которые постоянно жалуются на жизнь и обвиняют всех вокруг в своих неудачах. Пессимизм и негативизм могут отвернуть от человека даже близких друзей. Постарайтесь трезво оценить свое поведение и подумайте, как часто вы приглашаете подругу на встречу только для того, чтобы пожаловаться ей на очередную неудачу в любви/на работе/учебе и так далее. Никто не хочет быть емкостью для слива негативной энергии, с жалобами лучше не перебарщивать.

Ненадежность

Дружба подразумевает, что вы готовы не только радоваться за близкого человека, когда у него все прекрасно, но и приходить на выручку в сложной жизненной ситуации. Разумеется, обычно в дружбе сразу устанавливаются определенные границы. Возможно, вы заранее обозначили, что не готовы давать в долг деньги или брать на передержку любимого котика подружки. Однако, если в каком-то вопросе вы пообещали помочь, свое слово нужно держать. Никто не любит людей, разбрасывающихся пустыми обещаниями. Ненадежный человек вряд ли сможет обзавестись тесным кругом близких друзей. Если понимаете, что оказание помощи подруге вам в тягость, лучше откажитесь сразу. Честное и мотивированное «нет» никого не обидит, а вот пустословие может отвернуть от вас людей.

Мелочность