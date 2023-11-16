Как перестать жить отложенной жизнью: 7 шагов от психолога

Синдром отложенной жизни — это состояние, при котором человек регулярно откладывает выполнение задач, достижение целей и принятие важных решений на неопределённое будущее. Вся его жизнь проходит в ожидании, что всё радостное и хорошее случится когда-нибудь потом. А пока придётся терпеть и страдать.

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Психолог Светлана Комарова рассказала «Секрету фирмы» о 7 шагах, которые помогут получать удовольствие от жизни здесь и сейчас.

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Признаки синдрома отложенной жизни

Вот 10 основных признаков, которые могут помочь распознать синдром отложенной жизни:

Постоянное ощущение, что время ускользает и жизнь проходит мимо. Чувство, что все самые важные моменты и достижения уже позади, а впереди только рутина.

Желание изменить свою жизнь, но отсутствие понимания, с чего нужно начать.

Сравнение себя с другими людьми своего возраста и ощущение, что они достигли большего.

Ощущение, что не достигаете желаемого уровня успеха в своей карьере или не испытываете полного удовлетворения от своих профессиональных достижений.

Частые мысли о том, что вам нужно что-то новое и интересное в жизни.

Отсутствие ясной цели или мечты на будущее.

Чувство усталости и истощения — физического и эмоционального.

Желание заняться саморазвитием или обучением, но отсутствие времени или ресурсов на это.

Ощущение, что вы не получаете достаточного удовлетворения от своих отношений или семейной жизни.

Почему человек начинает жить отложенной жизнью

Синдром отложенной жизни ещё называют синдромом вечного откладывания или постепенным откладыванием. Это психологическое состояние может быть способом самозащиты. То есть прокрастинация — это сформированная стратегия поведения.

Бывает, что на консультациях люди жалуются, что им мешает действовать «нечто внутри» (неосознаваемый мотив) — то, что хочет их «защитить». От чего же им хочется защититься? От критики, давления и т. д.

Если вас не любят, критикуют или просто никто не поощряет вашу деятельность, то от неё нет «реальных бонусов». Не вырабатываются определённые гормоны — дофамин, эндорфин, окситоцин и другие. Организмом ваша деятельность воспринимается как бессмысленная и заменяется на «более полезную» — покушать, погулять, поболтать. Вот от этого уже гормоны радости и удовольствия активно вырабатываются, причём здесь и сейчас.

Часто это принимают за такой психологический феномен как выученная беспомощность. Но я бы сказала, что в данном случае бездействие — это способ избежать стресса, выработанная копинг-стратегия по типу «сдерживание реакции и вытеснение последствий стресса в область бессознательного».

Что плохого в отложенной жизни

Человеку может нравиться смотреть в будущее. Он стремится к росту, достижениям и развитию, поэтому планируют свою жизнь определённым образом. Возможность предвидеть и планировать будущее даёт нам чувство контроля и надежды на лучшую жизнь. Мы устанавливаем цели и стремимся к их достижению, что помогает нам ощущать себя удовлетворёнными и успешными.

При этом важно помнить, что жизнь происходит здесь и сейчас. Наслаждаться моментом необходимо для нашего благополучия и удовлетворения. Синдром отложенной жизни может быть опасен для психики, так как постоянное фокусирование на будущем и отсутствие реальных результатов деятельности в настоящем могут вызывать стресс, тревогу и неудовлетворённость. Как итог — депрессия, тревожные расстройства и ухудшение общего самочувствия.

Однако пока нет непосредственных доказательств того, что синдром отложенной жизни может привести к конкретным физическим заболеваниям.

Как избавиться от синдрома отложенной жизни. 7 шагов

Перестать жить отложенной жизнью можно и без помощи психотерапевта. Но придётся принять твёрдое решение и чётко следовать цели выйти из порочного круга откладывания. Вот план из 7 шагов, которые могут помочь:

Осознайте проблему. Первый шаг — это осознание того, что у вас есть синдром отложенной жизни, понимание его негативных последствий для вашего благополучия.

Установите конкретные цели. Нужно определить, чего вы хотите достичь и какие шаги нужно предпринять для этого. Разбейте свои цели на более мелкие и достижимые задачи.

Создайте план действий. Он должен помочь достичь ваших целей. Установите конкретные сроки и шаги, которые вам нужно предпринять для их достижения.

Практикуйте медитации и осознанность. Это помогает вернуться к настоящему моменту и уменьшить фокус на будущем. Регулярная практика этих методов позволит справиться со стрессом и тревогой.

Развивайте самодисциплину. Попробуйте развить привычку действовать в настоящем моменте и не откладывать важные дела на потом. Установите приоритеты и придерживайтесь их.

Получите поддержку от близких. Общение с друзьями и близкими может помочь вам получить поддержку и мотивацию. Расскажите им о своих целях и прогрессе, чтобы они могли поддерживать вас.

Начните заботиться о своём физическом здоровье. Оно имеет прямую связь с психическим состоянием. Регулярное физическое упражнение, здоровое питание и достаточный сон могут помочь вам начать чувствовать себя лучше и более энергично.

Увы, мало кто может самостоятельно заставить себя следовать подобному плану чётко и последовательно. Получается замкнутый круг: решение выйти из синдрома отложенной жизни наталкивается на устойчивый стереотип поведения (копинг-стратегию). В итоге реализация плана откладывается не неопределённое будущее.