Психолог рассказал о причинах беспричинной агрессии

Беспричинная агрессия и конфликты на работе могут быть связаны с гормональным дисбалансом. Об этом рассказал психолог Юрий Ефимов. По его словам, человеку нужно использовать дыхательные практики, чтобы не срываться на коллег.

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«Основные гормоны, регулирующие агрессию, — это гормоны циркадных ритмов. Все врачи-психиатры и квалифицированные медицинские психологи задают вопрос: „А как вы спите?“ Ответ на него говорит о том, насколько человек „утилизирует“ агрессию», — заявил Ефимов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ночью организм выбрасывает гормон стресса кортизол из надпочечников.

Ефимов также отметил, что причиной гнева может быть нехватка гормона счастья, серотонина. По его словам, для сдерживания злости человеку следует выполнять дыхательные практики, которые помогут при приступах агрессии.

«Десять глубоких вдохов в пакет, чтобы снизить сатурацию кислорода в крови», — заявил психолог.

Он подчеркнул, что организм замедляется из-за повышения уровня углекислого газа.

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