В каком возрасте мужчины чаще изменяют и почему

«К этому времени жена уже занята массой своих дел, а муж с ней живет в некой параллельной реальности. А у него в этот период первый подсчет баллов, первое осознание, чего он достиг. И ему бы сейчас от жены услышать "ты победитель, ты на троне". А она говорит "ой, знаешь, я не могу сегодня с тобой пойти"».