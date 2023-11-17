В каком возрасте мужчины чаще изменяют и почему
Беда в виде кризиса среднего возраста не приходит одна — в возрасте около 40 лет мужчины чаще уходят из семьи.
Почему так происходит, рассказала психолог Елена Новоселова в интервью Юлии Меньшовой:
«К этому времени жена уже занята массой своих дел, а муж с ней живет в некой параллельной реальности. А у него в этот период первый подсчет баллов, первое осознание, чего он достиг. И ему бы сейчас от жены услышать "ты победитель, ты на троне". А она говорит "ой, знаешь, я не могу сегодня с тобой пойти"».
Психолог объяснила, как в такой ситуации мыслит мужчина.
«Допустим, мужчина понимает, что его утаскивает что-то из семьи, и он хочет освежить чувства и понимает, что он никому не сюрприз, никому не радость, а у него в офисе, например, появилась новая сотрудница. Она сидит на ресепшене, хорошая милая девочка, она просто никогда таких мужчин не видела».
Гостья Меньшовой добавила, что мужчина, как правило, не думает об измене, но хочет общения с той женщиной, которая замечает его достижения и не относится к нему как к чему-то само собой разумеющемуся.