Немка восхитилась русскими мужчинами и назвала их положительные качества

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, вышедшей замуж за русского и восхитившейся его положительными качествами. Ее впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен» .

35-летняя женщина из Германии Эмили отметила, что русские мужчины умеют работать не только головой, но и руками. Так, после первой встречи ее будущий муж Сергей починил кухонный кран в доме. В браке же россиянин взял на себя все обязанности по ремонту ее машины.