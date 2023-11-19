В чем секрет роковых женщин

Красная помада и томный взгляд — далеко не главное «секретное оружие» роковых женщин. Кинетик Валентин Шишкин рассказал, что превозносит женщину в глазах мужчин, в авторском шоу Юлии Меньшовой на YouTube.

«Когда взаимодействует пара, один становится более жестким, второй становится более мягким. Это происходит мгновенно. Более того, это происходит неосознанно», — отметил эксперт.

Судя по языку тела, партнеры зачастую, сами того не подозревая, борются за право быть в отношениях жестче.

«Жизнь человека — маятник: если мы берем жесткого мужчину в жизни, у него есть место, где побыть мягким в безопасности».

В отношениях с расслабленным мужчиной женщина становится жесткой, и эта жесткость делает ее роковой, а ее партнера зависимым, что не гарантирует семейного счастья. Не исключено, что у такой женщины найдется место на стороне, где уже она сможет побыть мягкой.